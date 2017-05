Hay tiempo hasta fin de mes para poner apodo a la cuenta bancaria

Hay tiempo hasta fin de mes para poder elegir el apodo bancario que se desee, ya que el CBU alias reemplazará al CBU tradicional y se debe poner uno por cada banco con que se opere.

El Banco Central dispuso que a partir del 1 de junio todas las cuentas bancarias llevarán un alias, para lo cual lo asignarán por defecto a aquellas que todavía no lo posean y a las cuentas nuevas que el usuario podrá cambiar, si así lo desea y cuando lo disponga, a través de los canales electrónicos.

Las transferencias electrónicas hechas por individuos vienen creciendo a un ritmo interanual del 34% medido en cantidad de operaciones y del 70% medido en dinero. En marzo hubo 6,9 millones de transferencias por $ 72.000 millones.

"Acabo de transferirme de lucas73, mi cuenta de Galicia, a soycanalla, mi cuenta de Nación. Mucho más sencillo. Aliate al alias".

De esta forma promocionó, vía Twitter, el vicepresidente del Banco Central el nuevo CBU alias. Fanático de Rosario Central, Lucas Llach eligió rápido el apodo ‘soycanalla’ para poder tenerlo antes de que lo saque otro.

Desde que los bancos pusieron en funcionamiento estos apodos, el 16 de diciembre pasado, ya se registraron 370.000 alias CBU. Se puede crear a través de homebanking o de banca móvil y tiene por objeto facilitar las transferencias por vía electrónica, ya que reemplaza al CBU tradicional.

En varias de las presentaciones que hace, Federico Sturzenegger gasta $ 50 de su bolsillo en promocionar este método.

"¿Quién tiene un CBU alias?", pregunta. Al que levanta la mano, le pregunta cuál es su alias y, a través de su teléfono celular, le transfiere $ 50. Al instante su interlocutor puede ver a través de su celular cómo se le acredita el importe en su cuenta bancaria.

El presidente del BCRA suele confesar que su mujer lo reta, ya que nadie hace la demostración inversa y le devuelve el dinero. Incluso, en algunas presentaciones lo llega a hacer varias veces (si hay más de uno de los asistentes con el CBU alias) para demostrar la practicidad del sistema, con lo cual puede gastar mucho más que $ 50.

La asignación de alias por defecto permitirá al pagador de una transferencia solicitar directamente el alias a cualquier destinatario. Asimismo, hará más sencilla la vinculación de la cuenta bancaria a servicios de pago que hagan uso del débito inmediato en cuenta.

Los bancos y las aplicaciones de pagos para celulares permiten realizar transferencias inmediatas identificando al receptor por su alias, de una manera más simple que con el CBU. Antes de confirmar el pago, una pantalla indica el nombre real del destinatario para evitar errores.

En una serie de tuits, Lucas Llach dio un consejo para la elección del alias: es mejor no poner sólo el nombre y apellido. Y explicó el por qué: "Al pagador le aparece una pantalla confirmatoria que se le está pagando a ‘Hernán Diaz’. Si te pusiste alias ‘HernanDiaz’, y el pagador se equivocó y puso ‘HernanDias’ y justo hay un Hernan Dias alias ‘HernanDias’ quizas confirma la operación. En cambio si te pusiste ‘HormigaDiaz’ y le aparece para confirmar ‘Hernan Diaz’ no hay chance de error. Mejor no te pongas tu nombre y apellido. Cualquier otra cosa, quizás incluyendo nombre o apellido. La chance de error es ínfima de todos modos y tu pagador tiene que ser muy negado, pero más vale prevenir".