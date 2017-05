En el primer trimestre, se fueron u$s 531,2 millones por turismo

La balanza turística arrojó un déficit de u$s 531,2 millones en el primer trimestre del año, según las cifras de la Encuesta Internacional de Turismo (ETI) que difundió ayer el Indec. Los residentes del país que viajaron al exterior en los primeros tres meses del año gastaron u$s 1328,5 millones. Los turistas que ingresaron a la Argentina, por su parte, gastaron u$s 797,3 millones en el mismo período, según las cifras oficiales.

Según la encuesta que difundió el Indec, en el primer trimestre llegaron al país 605.200 turistas, lo que significó un aumento del 2,4%. En el lado opuesto, hubo 1.022.400 personas que residen en el país y que viajaron al exterior, lo que significó un aumento del 12,5% con respecto a igual período de 2016.

El relevamiento del Indec toma en cuenta el movimiento turístico que se da desde los Aeropuertos Internacionales de Ezeiza y Córdoba, Aeroparque Jorge Newbery y Puerto de Buenos Aires. En marzo pasado se registraron un total de 1.986.000 llegadas de turistas no residentes, lo que representó un incremento interanual de 7,7%, mientras que las salidas al exterior de turistas residentes alcanzaron 342.900, lo que representó una suba del 13,6% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según los datos, un 27,7% de los turistas extranjeros que arribaron a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque provino de Europa; un 19,9%, de Brasil; un 14,7%, de Estados Unidos y Canadá; un 13,1%, del resto de América; un 10,2%, de Chile; y un 7,8%, del resto del mundo. La estadía promedio de los turistas extranjeros fue 13,7 noches y la mayor estadía promedio se observó en los turistas residentes en Europa (19,5 noches) y países de Resto de América (18,2 noches).

Los turistas residentes en el país partieron principalmente con destino a Brasil (26,6%), Estados Unidos y Canadá (20,4%), resto de América (19,3%); Europa (12%) y Chile (10,8%). Durante marzo, la estadía promedio en el exterior de los turistas residentes en el país fue de 15,3 noches, lo que representó una baja del 2,1% respecto de igual período del año anterior.