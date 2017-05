Monto de fusiones y adquisiciones creció 124% en la región

De acuerdo con el último informe Transactional Track Record (TTR), el mercado de las fusiones y adquisiciones en América Latina creció en monto 124,3% en los primeros cuatro meses del año, gracias a las 668 transacciones que se han contabilizado y que significan un crecimiento de 4,7% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el documento, de éstas, se tiene el importe de 257 movimientos que en conjunto llegan a u$s 59.333 millones.

Gran parte de esta tendencia se debe a las inversiones que en la región continúa jalonando Brasil, como líder del ranking de mercados transaccionales, con un capital movilizado de u$s 35.676 millones, representados en 342 operaciones y un aumento interanual de 292% en lo corrido de 2017.

Marcela Chacón, representante del área de investigación de negocios para América Latina de TTR, señaló que este rendimiento positivo se presentó, en un alto porcentaje, por el aumento en el monto de operaciones realizadas en este país por parte de firmas como Brookfield Asset Management, la cual adquirió el capital social de Nova Transportadora do Sudeste a Petrobras, por más de u$s 4000 millones y 70% del capital social de Odebrecht Ambiental por u$s 2502 millones.

Asimismo, "intervino la adquisición de Liverpool, de 100% del capital social de la mexicana Suburbia, a Walmart México, entre otras transacciones destacadas a nivel regional que implicaron altos resultados de importe en abril con respecto al mismo periodo de 2016", agregó Chacón.

Con el impulso de Brasil como líder regional, los sectores financiero y de seguros, internet y tecnología se posicionan como los que más registran operaciones este año con 94, 59 y 45 transacciones, respectivamente. En la línea de capital movilizado, además de Brasil y Colombia que presentan aumentos positivos, Argentina se ubica en tercer lugar con un incremento de 75%. En cambio, México, con una baja de 2%; Perú, con un descenso de 37% y Chile con una disminución de 53%.