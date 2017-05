Los datos que revelan la gravedad de la crisis económica de Venezuela

Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se mostró optimista sobre las perspectivas económicas de su país cuando el mes pasado habló en el lanzamiento de un plan agrícola. "Este año será el de la nueva economía post petrolera", aseguró. "Desde este año en adelante tendrá que hablarse de la nueva época, estamos construyendo la nueva economía post petrolera, que tenga una sólida base en el campo", agregó.

Pero sus comentarios alentadores contrastan fuertemente con las masivas protestas contra el gobierno que se replican en todo el país por la feroz crisis económica que obliga a los venezolanos a hacer fila para conseguir alimentos y artículos de primera necesidad, y donde los hospitales informan falta de medicamentos básicos.

Es poco probable que en el corto plazo la situación mejore. Focus Economics según un reciente informe espera que Venezuela "siga en una profunda recesión porque hay pocas posibilidades de que se aborden los problemas estructurales que aquejan al país".

Las mediciones de la economía de Venezuela en su mayoría son poco confiables o fueron directamente discontinuadas después de que se suspendieron en 2015 los datos de las cuentas nacionales. Incluso el FMI tiene sólo información parcial dado que la última interacción con las autoridades de Venezuela data de 2004.

Pero las cifras que reflejan las relaciones de Venezuela con el resto del mundo ofrecen una clara percepción de la escala de sus problemas.

Los venezolanos abandonan el país. El número de solicitudes de asilo que recibe España registró un récord en enero. La cifra superó el máximo histórico de pedidos provenientes de Siria en plena crisis de refugiados en Europa.

Por primera vez el año pasado los venezolanos –sumaron casi 4000 aplicaciones– fueron la principal fuente de pedidos de asilo, lo que representó cerca de una cuarta parte del total.

La cifra refleja sólo una parte de aquellos que emigran de Venezuela a España. En los primeros tres meses de 2016 más de 6.500 venezolanos se mudaron a España, comparado con cerca de 4700 en todo 2013.

Los datos provenientes de Estados Unidos presentan un panorama similar. Venezuela hoy es la principal fuente de solicitudes de asilo en EE.UU; representan cerca del 23% del total. El número más que se duplicó en 2016.

Desapareció la inversión extranjera. Las compañías extranjeras mayormente dejaron de invertir en Venezuela –y algunas cerraron las operaciones existentes como es el caso de General Motors después de que las autoridades locales tomaron una de sus plantas.

Los datos norteamericanos muestran que en 2016 la inversión extranjera directa estadounidense en Venezuela se volvió negativa por primera vez desde principios de los noventa, década en la que comenzaron a seguir ese dato.

La tendencia no se limita a EE.UU. En general la inversión extranjera y las adquisiciones se detuvieron y en lo que va del año no hubo operaciones. Esto se compara con las tres adquisiciones extranjeras y los 20 proyectos de inversión que acercaron al país u$s 6800 millones en 2010.

Pero los comentarios de Maduro sobre la era post petrolera tenían algo de cierto, dado que las exportaciones de Venezuela –que presentan cerca del 90% de la ventas totales al extranjero en términos de valor– se han derrumbado no sólo debido a la caída de los precios sino también en términos de volumen por la menor la producción.

Hace cuatro años, las economías globales estaban importando desde Venezuela casi tres veces más en términos de valor. "El país enfrenta un derrumbe económico sin precedentes, debido al mal manejo político exacerbado por los precios bajos del petróleo", dijo a FT Jean-Philippe Pourcelot, economista en Focus Economics especializado en Venezuela.

El país se está quedando sin dinero. Para pagar los bonos a su vencimiento, Venezuela está recurriendo a sus reservas extranjeras, que cayeron a cerca de u$s 10.000 millones, de los u$s 30.000 millones que tenía antes de que Maduro fuera electo en 2013. "Sin reformas estructurales como la eliminación de los controles de precios, sin la unificación de los tipos de cambio y sin una mejora en el clima de inversiones, la economía seguirá en este pésimo estado", aseguró Pourcelot.

Contracción económica e hiperinflación. Los venezolanos ven que el valor de su dinero decrece al mayor ritmo del mundo. El FMI estima que la tasa de inflación de este año será de 720%, y que será superior aún en los próximos años. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre el verdadero índice de inflación de Venezuela, con estimaciones que van desde 350% hasta 2.200%

"Los controles de precios, el limitado acceso a la moneda extranjera y el derrumbe del sector privado en el suministro de artículos de primera necesidad, son factores que han llevado a una de las tasas de inflación más altas del mundo", escribió el Banco Mundial en un reciente informe. "Eso significa que los venezolanos ven cómo el valor de su dinero y la capacidad de comprar productos y servicios, se reduce masivamente día tras día".

Las estimaciones de crecimiento económico que tienen los economistas para este año también varían de una expansión de 1,1% a una contracción superior a 7%.

Un país que en 1980 tenía el mayor PBI per cápita de Latinoamérica ya no se ubica siquiera entre los 10 primeros y su economía es más pequeña que la de Colombia, Chile y Perú.