Con la primera aerolínea "low cost", el presidente peruano alienta la competencia

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, hizo un llamado a la competencia entre compañías aéreas a raíz de la entrada de la primera aerolínea low cost del país, Viva Air Perú, que ayer realizó su vuelo inaugural.

No obstante, la aerolínea enfrentaría una denuncia por publicidad engañosa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

"Yo sé que hay otros que no estarán contentos y se van a tener que adaptar. Y así es la vida: el progreso requiere esfuerzo, adaptación y cambio. Y aquí en el Perú estamos entrando a una era de cambio", dijo el mandatario durante el vuelo inaugural de la aerolínea low cost.

"Yo creo que es buenísimo, claro que va a haber una adaptación de algunas otras aerolíneas. Esto va a afectar las compañías de buses, pero al final el consumidor es el beneficiario", agregó.

Kuczynski recordó que por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) transitan 18 millones de pasajeros al año, por lo que se alista la construcción de la segunda pista y un nuevo terminal. "O sea que esta iniciativa viene en un momento muy apto. Y también tenemos todo un plan para fortalecer la infraestructura aeroportuaria en el resto del país, en zonas que hoy incluso no tienen servicio aéreo. O sea, el Perú en marcha estamos progresando, Viva Air, viva viva", señaló.

Por otro lado, la Asociación Peruana de Empresas Aéreas (APEA) denunció a fin de abril a la aerolínea de bajo costo por presunta publicidad engañosa ante el Indecopi. El gremio está conformado por ocho aerolíneas: Peruvian Airlines, Latam Perú, Aerotransporte, Start Perú, Helicópteros del Sur, Servicios Aéreos de los Andes, Aerolíneas del Caribe y LCPerú.

El CEO de Viva Air Perú, William Shaw, señaló que "no he leído la denuncia realmente, ya que aún no hemos sido notificados por el Indecopi. Una vez que hagan saber formalmente sobre la acusación, daremos las aclaraciones del caso", detalló el ejecutivo y remarcó que la aerolínea brinda sus servicios dentro del marco regulatorio peruano. "Entiendo que habrá alguien que le dé miedo que estemos ofreciendo el mismo producto de una manera mucho más económica, bajo el formato de bajo costo", indicó.

El vuelo inaugural de Viva Air Perú contó con la presencia de Kuczynski y la viceministra de Transporte Fiorella Molinelli.