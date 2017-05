Carlos Guevara: "Estamos trabajando en el largo plazo"

Provincia Seguros es la compañía aseguradora del Grupo Bapro, cuyo paquete accionario es liderado por el Banco Provincia. Carlos Guevara, su actual presidente, asumió con la nueva gestión de María Eugenia Vidal y se propuso modificar el foco de servicios que presta la compañía. Reconoce que recibió una empresa con buen desarrollo de marca, aunque busca diversificar la cartera para llegar más a los productores agropecuarios, las pymes y los municipios de la provincia.



- ¿Con qué compañía se encontró al asumir?

Encontré una empresa de un tamaño importante, que facturaba en ese momento $ 5.000 millonesal año, con fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires y en menor medida en el interior del país, con mucha concentración en el negocio de autos y vida colectivo, por lo general para personal de empresas.



- ¿Qué cosas se propusieron mejorar al inicio de la gestión?

Era una compañía con un montón de cosas buenas y otras, no tanto. Entonces, lo que buscamos en este tiempo fue hacer modificaciones dirigidas a dos puntos: mejorar y sostener un buen servicio al cliente, y diversificar nuestra cartera de productos.



- ¿Qué cambios plantearon con respecto a la relación con el cliente?

Nosotros tenemos dos clientes diferenciados: el asegurado y el productor. El mercado argentino es de productores, que son clientes principalísimos. Todas las compañías tienen distintos niveles de servicios y acá había cosas para mejorar. Abrimos centros de atención al cliente en distintas delegaciones para atender a los asegurados en caso de siniestros y esto nos permitió tener una mayor fidelidad.



- ¿Cómo creen que se percibe la marca Provincia Seguros en la calle?

Es una compañía con alto potencial, buena marca y bien reconocida. Hicimos encuestas de mercado y vimos que estábamos bien posicionados tanto para productores como para asegurados. El desafío fue ver cómo y qué mejorar. Estamos trabajando en un camino de largo plazo, intentando marcar los rumbos y poniendo distintas herramientas en la calle. Un ejemplo de esto es la parte de tecnología: cuando entré estábamos muy flojos en webservice y todo lo que permite transacciones en forma electrónica. Había mucho movimiento de gente en las delegaciones: los asegurados, los terceros, los productores, todos tenían que hacer trámites físicamente.



- Las empresas públicas suelen estar atrasadas en ese campo

Sí, la gente iba mucho a las oficinas. Hoy no necesitan venir a las oficinas, especialmente los productores. Ya no tienen que traer papeles, los mandan por PDFs. Cosas que pueden ser no novedad para el mercado pero lo son para nosotros. El principal objetivo fue recuperar el tiempo de atraso para ponernos a tiro de mercado, cosa que estamos logrando. También estamos desarrollando aplicaciones telefónicas, que es hacia dónde va el mundo.



- Mencionaba que buscaba diversificar su cartera. ¿Por qué?

Ese es el otro norte, que es netamente económico. Esto tiene que ver con la concentración de carteras que comentaba. Somos una compañía de mucho auto.



- ¿Se le busca dar una orientación más productiva?

Estamos trabajando sobre nuestra cartera. Empezamos a desarrollar seguros que existen en el mercado pero que nosotros no teníamos con tanto grado de disponibilidad. Desde seguros personales, como puede ser hogar, accidentes y otros, hasta pólizas más orientadas a la actividad productiva, como seguros para pymes y para el agro. En este momento estamos terminando de desarrollar un seguro agrícola que creemos que va a estar disponible para este año. Aunque Provincia Seguros siempre tuvo presencia en este mercado, hace tres años se retiró por una cuestión de resultados y se quedó con una porción muy chica. En el seguro agrícola vos tenés que estar con mucho conocimiento y tecnología para que funcione. Estando en una de las provincias más productivas del país, creemos que tenemos una oportunidad importante. Como desafíos, lo que nos estamos planteando es seguro agrícola, pymes y personales, y coberturas específicas para municipios.



- ¿Cómo funciona esa cobertura a municipios?

La provincia tiene más de 100 municipios con diferentes tipos de coberturas a las que estamos tratando de ofrecerles paquetes que les permitan asegurarse y tener certezas de que están cubriendo todos los riesgos que quieren cubrir. Por ejemplo, hay municipios que cubren solo sus autos pero no sus máquinas viales, responsabilidad civil en escuelas o coberturas de incendios limitadas a algunos depósitos. Estamos intentando recabar toda la información y ver cuáles son sus coberturas actuales para ver las necesidades reales y ayudarlos a identificarlas y ofrecer coberturas más completas y abarcativas.



- A nivel social, ¿tienen pensado ofrecer nuevos productos?

Estuvimos trabajando dentro del grupo del banco para dotar a Microempresas, dedicada al otorgamiento de microcréditos, de distintos tipos de coberturas, principalmente contra incendio. Esa es una línea netamente social en la que las cuentas dan casi cero.