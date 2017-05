Pólizas por el mundo

Australia: QBE apuesta al fintech

La aseguradora multinacional QBE reveló en la Reunión General Anual en Sidney el plan de inversiones que llevará a cabo la firma en fintech.

La empresa ya había anunciado a principios de año que tenía reservados en sus arcas un presupuestos de u$s 50 millones para inversiones en tecnología. million for investments in technology this year alone. Luego, en la reunión de la cúpula en mayo, John Neal, CEO de QBE, dijo que la firma escaneó un total de 200 empresas que brindan soluciones de tecnología, que “beneficiarían a la aseguradora”.

De las 200 firmas fintech en las cuales QBE puso el ojo, la lista fue acotada a siete finalistas. “Siguiendo con cierta diligencia de cuidado esperamos formar partnerships con tres o cuatro companías y estoy seguro que compartiremos los resultados en la próxima Reunión General Anual en 2018”, aclaró Neal, de acuerdo a ShareCafe.com.au.

El CEO también precisó que QBE está buscando soluciones en analytics, digitalización y el Internet de las Cosas. Esto se debe a que las inversiones destinadas a estas áreas agregan valor a los procesos de los contratos de underwritting y demandas, y además benefician a los clientes.

Por otro lado, Marty Becker, presidente de QBE Australia, aclaró que es posible que a partir de la alianza con las nuevas firmas fintech solucionará procesos internos, aunque también buscarán encontrar nuevos productos para lanzar.

Nueva Zelanda: WTW arrasa en 1T

Willis Towers Watson (WTW) dioa conocer sus resultados para el primer trimestre del 2017, donde tuvo fuertes ganancias.

La firma declaró un ingreso neto entre enero y marzo de u$s 352 millones, un 43,7% más que en el mismo período del 2016.

Las ganancias total, por otra parte, fueron de u$s 2.300 millones para el trimestre, un 4 % más que los u$s 2.200 alcanzados en la misma fecha del 2016. Desde WTF aclararon que estos resultados eran esperable ya que, por una cuestión estacional, el primer trimestre del año suele ser fuerte en varios segmentos del negocio.

Entros sus unidades, la de riesgo corporativo y producción de seguros tuvo un total de comisiones cobradas de u$s 650 en este período, mientras que el segmento de reaseguros, obtuvo comisiones por u$s 500 millones.

EE.UU.: nichos que ganan con seguros

ProAssurance,una proveedora de soluciones de recursos humanos dio a conocer sus resultados para el primer cuatrimestre.

La firma tuvo ahorros por acción de 62% al finalizar el cuatrimestre. Esto representa un 35% de crecimiento con respecto al 45% por acción obtenido en el mismo período del año pasado.

Según la publicación Sports Perspectives, la firma también declaró un margen neto de 18% y un retorno sobre el equity del 7%, con un respaldo de u$s 223 millones en el cuatrimestre. Esto significó una mejora del 15% con respecto al mismo período de 2016.

La capitalización bursatil de la firma se encuentra en la actualidad cerca de los u$s 3.200 millones.

La empresa brinda servicios para empresas de seguros de salud, legales, tecnología y ART. Es una de las mejor posicionadas en el mercado en este rubro.

Canadá: bajo el agua, sin cobertura

Si bien las inundaciones están afectando a una amplia porción del territorio canadiense, según un estudio realizado por el Bureau de Seguros de Canadá, solo una fracción pequeña de la población tiene coberturas contra este desastre natural.

Por este motivo, los dueños de las propiedades afectadas deberán cargar con los costos de reparación por su propia cuenta. Según un informe de Feltmate, estos rondan en un monto promedio de u$s 42.000, para propiedades afectadas por las inundaciones en los suburbios de grandes centros urbanos. El vicepresidente del Bureau de Seguros de Canadá, Craig Stewart, afirmó que solo entre un 10% y un 15% de la población tiene coberturas contra las inundaciones. El ejecutivo explicó que esto se debe a que las pólizas se lanzaron en 2013, “no hace tanto tiempo”, cuando Toronto se encontraba bajo agua

Reino Unido: brokers impulsan ingresos

El primer cuatrimestre estuvo inundado de números positivos sobre los primeros resultados de los grandes brokers y, Towergate, uno de las más importantes de Reino Unido, no fue la excepción.

La firma tuvo un ingreso en los primeros cuatro meses del 2017 de £77.9 millones, casi £1 millón más que en el mismo período del 2016. Cabe aclarar que los gastos operativos del grupo.tuvieron un aumento importante, pasando de £17.2 millones en 2016, a £18.6 en este primer cuatrimestre.

No obstante, fue el desempeño de las unidades de negocio individuales que impulsó los ingresos de la compañía en los primeros cuatro meses del año: tanto la divisón de brokerage de seguros, como la de underwritting, registraron un importante aumento del EBITDA con respececto al 2016. En el caso de la primera unidad, subió el margen en 85%.

Camboya: AIA aterriza con fuerza

La firma AIA abrió oficialmente sus puertas a Camboya, luego de una fuerte expansión a lo largo del continente asiático. La aseguradora anunció en marzo que había tramitado una licencia con el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país y, finalmente, la semana pasada se oficalizó el ingreso de AIA en la capital de Camboya. Con esta maniobra, la empresa amplia su presencia en el continente, donde está posicionada en otros 18 países asiáticos. “Creemos que Camboya tiene un mercado de seguros de vida con mucho potencial dado el crecimiento de la economía en los últimos años y el impulso del poder adquisitivo de la clase media”, dijo Ng Hooi, el CEO.