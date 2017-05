Bajan los costos logísticos y traen alivio al sector

Un poco de aire para la pesada carga de costos que sostiene el transporte de cargas. Por primera vez en lo que va del año, se registró un descenso en el índice de costos de abril: -0,45%. Esto implica una disminución del aumento acumulado del año, el cual llega al 6,6%, luego de haber marcado 7,1% en el primer trimestre. Esta disminución alivia y da tregua a un sector que sigue operando en una situación de marcado descenso de la actividad.

Una de las claves fue el retroceso del 1,47 % en el costo del combustible luego de la ligera baja en marzo (-0.5 %). A pesar de este registro, el gas-oil para el transporte de carga gira actualmente en torno a u$s 1,10, el valor más alto de la región sin contar a Uruguay.

El índice de costos del sector del autotransporte de cargas correspondiente 2017, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), arrojó en abril de 2017 un descenso del 0,45%. De esta manera el aumento acumulado del año que tiene que soportar el sector es de 6,6%.

En el incremento desagregado en el transcurso de 2017 se destaca peaje (39,7 %), en el marco de los fuertes ajustes en el tránsito de peajes por los accesos Norte y Oeste desde y hacia la CABA, seguido por patentes (35 %). En el primer cuatrimestre también sobresalen costo financiero (16,8 %), por el impacto de las subas de las tasas de interés, y gastos generales (14,4 %), que recoge fundamentalmente el alza de los servicios públicos-. combustible, por su parte, alcanza 6,2 % mientras que personal registra 4,2 % tras la última cuota del cct 40/89 vigente devengada en marzo.

Los mayores costos en la actividad están en línea con las revisiones de mayor inflación minorista para la primera parte del año y bastante por encima de la evolución de los precios mayoristas.

Desde Fadeeac señalaron que "bajo este escenario, el sostenido aumento de los costos para transportar mercadería en el país tiene el agravante de estar sucediendo en un mercado en franco descenso para las empresas transportistas, con fuertes caídas en el consumo de gas-oil sumado a una carga impositiva del orden del 40 % que conspira contra la competitividad del sector".

Medición

El índice de costos mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y es referencia para la fijación o ajuste de las tarifas del sector. Está homologado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, que verifica el uso de la metodología estadística.

Fundada diciembre 1967, Fadeeac cuenta con 50 cámaras de base en todo el país. Es referente del sector en el Mercosur, miembro de la Unión Internacional de Transportes de Carreteras (IRU) con sede en Ginebra e integrante de la Cámara Interamericana de Transporte (CIT) con sede en Brasil. Además, es signataria del convenio de trabajo Nº 40-89 en las reuniones paritarias con la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. A su vez, integra los comités consultivos de la AFIP en temas aduaneros, tributarios y de seguridad social.

Suspenden aumento

El gobierno dio marcha atrás por 90 días con el aumento de u$s 10 a u$s 30 del arancel informático que cobra vía el sistema SIM por cada destinación aduanera.

"Participé del encuentro de Infraestructura del Transporte y Costos Logísticos: Los Desafíos para Crecer, que organizó la AEA. Un empresario de Arcor fue tal vez el más concreto en su presentación, cuando señaló que exportar un contenedor desde Argentina tiene un costo de u$s 2.900 (54% costo de transporte, 31% costo terminal portuaria, 15% trámites y documentos). Exportar desde Brasil, u$s 1.900; desde México, u$s 1.700; y desde Chile u$s 900. Siempre insisto en que la Argentina se haga más competitiva y productiva en sus exportaciones e importaciones. Si bien el gobierno está trabajando en cuestiones macro, la única medida que pudimos festejar en la micro, es decir en los costos de todos los días, fue la eliminación del Ivetra y los derechos de exportación", dijo a Transport & Cargo Marcello Vaccari, managing director del Grupo Vaccari.

A juicio del directivo, "nada más ha cambiado en los costos vinculados con lo que cobran los organismos que intervienen en el comercio exterior, que al contrario siguen aumentando sus aranceles. Nada ha cambiado para regular los elevados costos de las terminales portuarias, ni en la facilitación y mejora de los tiempos. No se han simplificado los procesos aduaneros y los porcentajes de canales rojos siguen siendo elevadísimos. No se ha simplificado la admisión temporaria para insumos vinculados a la exportación y el tipo de cambio baja y esto tampoco ayuda. También creo que debe trabajarse mejor la sincronización entre Infraestructura, AGP, Aduana, AFIP y los distintos organismos como Senasa, INAL, Anmat, etc. La ventanilla única puede ser un primer paso, pero se deben implementar medidas coordinadas para mejorar la productividad y disminuir los costos. Debemos reducir el costo argentino y el Estado debe ser el principal impulsor y debe dar el ejemplo", aseguró Vaccari.

En retirada

La empresa belga Katoen Natie oficializó su decisión de retirarse de la operatoria del puerto de Montevideo y aseguró la normalidad laboral en la etapa de transición, que no irá más allá de fin de año.

La intención de vender las acciones alcanza a las empresas de Katoen Natie activas en el negocio de operaciones portuarias Seaport Terminals Montevideo S. A., Nelsury SA y Terminal Cuenca del Plata SA (80 % subsidiaria, el 20 % restante pertenece al Estado uruguayo).

"Hay otros operadores y empresas inversoras y navieras que mantienen interés en instalarse en el puerto de Montevideo. Igual, una cosa es anunciar el interés y otra, concretar el negocio" " señaló Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay. El funcionario agregó que "hay antecedentes de otras experiencias similares de la empresa en el puerto de Amberes, donde luego de desarrollar su especialidad, que es la logística, se desprendió de la actividad portuaria o mantiene parte de ella para su desarrollo".