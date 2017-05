Echaron al titular de la Policía Bonaerense

Pablo Bressi renunció hoy como jefe de la Policía Bonaerense luego de reiteradas denuncias de la diputada Elisa Carrió por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La salida de Bressi, presentada como un pedido “pase a retiro”, fue comunicada a través una carta a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Sin embargo, se trata de una decisión tomada desde el Ejecutivo de la Provincia.

El anuncio oficial se realizará el viernes en un acto que encabezará el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, otro de los apuntados por Carrió. Su sucesor será su segundo, Fabián Perroni.

De hecho, Lilita, una de las dirigentes con mejor imagen del oficialismo, desistió de postularse en la Provincia en las elecciones legislativas debido a sus cortocircuitos con Bressi y Ritondo, a quienes acusó de promover “una campaña en su contra”, si bien aclaró que con Vidal la une una excelente relación.

Las acusaciones de Carrió sobre vínculos con el narcotráfico no eran las únicas que manchaban la imagen de Bressi, pues dos de sus ex parejas aseguraron ser golpeadas por él. “Me reventó los tímpanos a golpes”, había denunciado una ex pareja de Bressi Viviana Figueroa, en diálogo con la revista Noticias en agosto del año pasado. “La agarró, la zamarreó, la tiró a la cama y le pegó un cachetazo”, recordó ese mismo ataque el hijo de la mujer, Federico Figueroa. “Me puso la pistola en la cabeza”, aseguró la ex esposa del jefe de La Bonaerense, Alejandra Monastysky, quien también contó que le había fracturado una pierna.