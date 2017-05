Guía para invertir en Letes y obtener mejores tasas que un plazo fijo

Hasta mañana a las 15 hay tiempo para suscribir dos series de Letras del Tesoro en dólares con plazos de 182 días -por un total de u$s 600 millones- y 455 días -por otros u$s 400 millones-.

La licitación de Letras se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 182 días el precio de suscripción será de u$s 985,99 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%.

Para las Letras a 455 días el precio de suscripción será de u$s 959,91 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%. De acuerdo con los nuevos procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000.

Pero, además, quien las suscribe en pesos pagará cada dólar nominal al precio de referencia del mercado mayorista.

- Requisitos: para invertir en Letes es necesario tener una cuenta en un banco o en una sociedad de Bolsa. Aunque algunas entidades trabajan en la incorporación de esta alternativa de inversión a sus home banking, en general el pedido de inversión se debe concretar por vía telefónica. Cada banco tiene su línea para inversiones, como así también los brokers.

- Sin comisión: por imposición de propio Gobierno, por ahora no se puede cobrar comisión por las Letes. Con lo cual la inversión está limpia de esos costos. El problema, en todo caso, es que las entidades pierden interés en ofrecerlas.

- Cuándo comprar: las ofertas se recibirán hasta las 15 de mañana, siempre en horario de mercado.

- Monto mínimo: se puede invertir a partir de los u$s 1000, ya se en dólares o en pesos. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 9 de mayo de 2017: $ 15,3908 por dólar.

- Cómo ingresar: podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

- Acreditación: tras el vencimiento la acreditación del capital e intereses es directa en la cuenta comitente de sociedad de Bolsa o de banco. En el caso de que se invierta en una entidad bancaria donde no se tiene cuenta en dólares, se puede cobrar en la sucursal del banco.