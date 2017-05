Pymes ven horizonte positivo

Las pymes de la construcción ven un horizonte positivo gracias a la obra pública y proyectos como el Corredor Bioceánico, dijo en Bariloche Fabián Tarrío, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Tarrío participó del cierre de las Jornadas Binacionales de Integración y Desarrollo Productivo, que auspiciaron CAME y la Corporación del Corredor Bioceánico Norpatagónico (CBNP).

El directivo de CAME analizó las oportunidades que el Corredor Bioceánico representa para las pymes situadas en el área de influencia.