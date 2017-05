El Gobierno intentará tomar deuda esta semana por hasta u$s 2740 millones

El Gobierno tomará esta semana deuda por al menos u$s 1000 millones, en lo que será la novena vez en el año que repite el procedimiento. Es que la cartera que conduce Luis Caputo licitará a partir de hoy a las 10 dos series de Letras del Tesoro (Letes) y ampliará la licitación de Bonos de la Nación, ambos en dólares estadounidenses. Las ofertas por estos instrumentos financieros se aceptarán hasta mañana a las 15 y se podrán realizar a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores de todo el país.

En concreto, se licitará una serie de Letes a un plazo de 182 días (con vencimiento el 10 de noviembre) por un valor nominal (VN) de u$s 600 millones y otra a 455 días (10 de agosto de 2018) por un VN de u$s 400 millones.

Finanzas también reabrirá la negociación de una partida de bonos a una tasa de 5,75% con vencimiento el 18 de abril de 2025 y otra a 7,625%, que vencen el 18 de abril de 2037. De los u$s 3500 millones autorizados a emitir, el Gobierno pudo colocar u$s 1760 millones en la ronda anterior (entre el martes 25 y miércoles 26 de abril). Por eso, resta colocar u$s 1740 millones que, sumados a los u$s 1000 millones en Letes, totalizan un máximo de deuda a tomar de u$s 2740 millones en esta semana.

Las Letes y Bonos pueden ser suscriptos en pesos argentinos o en dólares estadounidenses, serán liquidados el viernes y el Ministerio informará luego los resultados conseguidos.

"La licitación de Letes se realizará por adhesión; es decir, que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en VN. Para las Letras a 182 días el precio de suscripción será de u$s 985,99 por cada u$s 1000 de VN (Tasa Nominal Anual -TNA- de 2,85%)", informó Finanzas.

Para las Letras a 455 días, en tanto, el precio de suscripción será de u$s 959,91 por cada u$s 1000 de VN, lo que representa una TNA de 3,35%. "De acuerdo con los nuevos procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VN u$s 50.000". comunicó el Ministerio.

Los Bonos, por su lado, se licitarán mediante indicación de precio, con un tramo competitivo y otro no competitivo.

En el primer año de gestión del Gobierno, la deuda pública bruta creció u$s 34.458,6 millones hasta u$s 288.447,8 millones, lo que representa un 13,6% más que en 2015. Así, los pasivos del Estado significaron un 53% del Producto Bruto Interno (PBI). El nivel está lejos de ser alto, pero mostró un fuerte crecimiento a lo largo de 2016 y está previsto que continúe en 2017.

Aunque con las operaciones de hoy Finanzas refinancia obligaciones con tasas menores, algunos especialistas ya advierten que será difícil sostener el ritmo de endeudamiento del primer año y medio de este Gobierno. En la memoria argentina todavía persiste que los déficit fiscales financiados con deuda terminan en cesación de pagos y crisis social, como en 2001.

Las próximas licitaciones de Letes serán el 24 de mayo y el 14 y 28 de junio, de acuerdo a lo que informó Finanzas. En el segundo semestre están previstas otras 11 rondas.

En la edición de ayer, este diario ya consignó que la inversión que se puede hacer con esta licitación dará ganancias de hasta 10 veces respecto a la que otorga un plazo fijo tradicional en dólares, ya que la suscripción de las Letes se realizarán con una mejor cotización de la divisa (la A 3500, que corresponda al precio de hoy) que la propuesta por los bancos.

El factor de prorrateo, que viene cayendo, fue en la última licitación del 15%, por lo que los aviesos inversores que entraron en esa negociación captaron uno de cada seis dólares que se licitaron entre el martes 25 y miércoles 26 de abril.