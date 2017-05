Cambiemos ordenó evitar internas y ya arma listas de unidad

La alianza Cambiemos avanza en la conformación de las listas legislativas en todo el país. Lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta no habilita la interna a Martín Lousteau, de ECO, contra Elisa Carrió, no tiene sólo que ver con la figura del ahora ex embajador en Washington y la desconfianza confesa que le tienen dentro del PRO. Cambiemos quiere evitar el desgaste de una disputa interna en las PASO y sobre todo no dejar librada a esa confrontación la conformación de las listas y, en consecuencia, la futura composición de los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación. En algunos distritos es más fácil, aunque los socios radicales piden "mayor integración en las listas".

En Buenos Aires ya caminan Esteban Bullrich y Facundo Manes, este último con ADN radical. Ahí manda María Eugenia Vidal y el apoyo que recibe en los sondeos de opinión la respalda. De todos modos algo tendrán que repartir.

En Santa Fe el cierre en paz es difícil. La UCR mantiene su alianza a nivel local con el Socialismo pero ayer mismo decía el diputado Mario Barletta que "vamos a tratar de formar Cambiemos en todos los municipios y comunas". Traducido significa que la UCR empujará a los propios a ir dejando el entendimiento con Miguel Lifschitz a nivel municipal (donde hay elecciones, porque no se votan este año legisladores provinciales), más allá de la vía libre que dio la Convención radical. La estrategia es ir ampliando Cambiemos a nivel local con vistas a las elecciones de 2019.

Luciano Laspina, rosarino y diputado nacional que termina su mandato en diciembre, es el favorito de la Casa Rosada. Pero hay un pero. Barletta, después de que el intendente José Corral desistiera de una posible candidatura, podría ser el señalado de los radicales, previa negociación sobre quién va al tope de la lista y quién queda en segundo lugar. El espíritu de la UCR también es acordar y no confrontar internamente pero sus dirigentes piden "equilibrio a nivel nacional, es decir que en algunos distritos encabecen unos y en otros distritos otros".

En Tucumán existía la posibilidad de una interna pero el Gobierno estaría a punto de evitarla. En el plan del Gobierno, Domingo Amaya seguiría como Secretario de Vivienda de la Nación mientras que la lista de diputados nacionales la encabezará José Cano.

"Queremos que jueguen los mejores", explican en Balcarce 50 mientras admiten que aún no definen en La Pampa porque los armadores de la estrategia quieren a Carlos Mac Allister. Si el Secretario de Deportes no acepta, las opciones son dos: el radical Francisco Torroba y el macrista Martín Maquieyra, hoy diputado nacional que se hizo conocido cuando en Harvard le preguntó a Cristina Fernández de Kirchner sobre su re-reelección.

En San Luis, donde se eligen diputados y senadores, lograron que Claudio Poggi, ex gobernador del PJ, se anime a pelear contra el poder de Alberto Rodríguez Saá y compita por una banca en el Senado. La lista de diputados la liderará José Riccardo, ex candidato a gobernador por Cambiemos.

En Mendoza, donde el radicalismo gobierna, define el gobernador Alfredo Cornejo. Lo mismo ocurrirá en cada distrito gobernado por Cambiemos: el mandatario provincial tiene la lapicera.

En Chaco, donde las elecciones serán desdobladas, el macrismo no tiene dudas: Aída Ayala, Secretaria de Asuntos Municipales, buscará su revancha en las PASO del 4 de junio y en las generales del 23 de julio cuando se elijan 4 diputados nacionales.

Córdoba, que elige 9 diputados nacionales, es otro distrito que genera incomodidad. La mesa nacional quiere a Héctor Baldassi y los radicales tienen nombres propios. Con chances figura en la lista el hoy diputado Diego Mestre, con aval de su hermano el intendente Ramón.

La otra provincia que ya está definida es Santa Cruz: todos coinciden en que el empresario Eduardo Costa tiene que estar al frente de la campaña.