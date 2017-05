Boudou culpó al gestor del auto que compró de modo irregular

El ex vicepresidente Amado Boudou descargó tácitamente en gestorías del automotor la responsabilidad por irregularidades en la transferencia de su coche cupé Honda CRX modelo Del Sol, año 1992, y aseguró que después de esa experiencia "no usó más gestores".

"Ni yo ni mi entonces pareja, Agustina Seguín, insertamos o hicimos insertar datos falsos en ningún documento público", declaró en el comienzo del juicio en su contra por ese caso el ex número dos de la ex presidenta Cristina Fernández, y agregó que "no teníamos motivos para hacerlo porque teníamos toda la documentación".

Boudou aseguró que compró el coche en cuestión en 1993 en Mar del Plata, y "en 2001 le entregué todos los papeles" al gestor Ricardo Gómez Coll "para que realizara la transferencia y la denuncia de cambio de motor", pero en 2002 falleció "y hubo una continuidad del trámite por Andrés Soto (otro gestor)".

El Tribunal Oral Federal 1 encabezó ayer el comienzo del juicio a Boudou, quien aseguró a los jueces que "percibo unos $ 85.000 provenientes del alquiler de un departamento propio en Puerto Madero y de servicios profesionales en empresas a las que voy".

Al primer juicio contra el ex vicepresidente acudieron 11 personas para acompañarlo, entre ellas el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el cantante de rock de la banda La Mancha de Rolando, Manuel Quieto, el ex vocero del gobierno de María Estela Martínez de Perón, Osvaldo Papaleo, y Martín García, ex director de la agencia oficial de noticias Télam.