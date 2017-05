Tras ser comprada por Verizon, Yahoo! se enfoca en la publicidad online

Nacido en Puerto Rico, criado en Miami con padre cubano y madre chino-panameña, Armando Rodriguez es actualmente vicepresidente y director ejecutivo de Yahoo! para el mercado de América latina y Estados Unidos Hispánico. Con 12 años en la compañía que nació como buscador de Internet y fue recientemente adquirida por el gigante de las telecomunicaciones Verizon, Rodriguez es uno de los artífices de la reconversión de la firma en un proveedor de tecnología, datos y contenidos para anunciantes en la web.

De paso por Buenos Aires, el ejecutivo conversó con El Cronista sobre el nuevo modelo de negocios de la compañía y las últimas tendencias del marketing digital.

"A nivel global estamos atravesando un proceso de compra por parte de Verizon, que ya fue aprobado por las autoridades regulatorias de la competencia", comentó Rodriguez.

En tanto, desde hace dos años, la compañía viene llevando adelante cambios importantes, con vista a enfocarse en el negocio de la publicidad online. "Durante 20 años vendimos avisos dentro de Yahoo!. Pero hoy nuestro modelo de negocios está cambiando, y esto tiene que ver con los cambios de hábitos de los usuarios", explicó el ejecutivo. "Pasamos de ser un buscador o un portal, a ser una plataforma de soluciones tecnológicas. Para esto contamos con información valiosa en base a 165.000 millones de datos que recolectamos cada día de nuestros usuarios, y de los usuarios de aplicativos móviles desarrollados bajo la plataforma Flurry que compramos en 2014".

"Hoy la misión de Yahoo! es ayudar a los anunciantes a encontrar su audiencia y dirigirles el mensaje más adecuado. Las audiencias son cada vez más móviles, y su interacción con el celular es cada vez más frecuente y más breve. Por eso hay que saber llegar con el mensaje y en el momento justo", sentenció Rodriguez.

A comienzos del año pasado, Yahoo! cerró la oficina comercial local y estableció una alianza con IMS (Internet Media Services, compañía de marketing digital asociada a Sony Pictures) para el manejo de las ventas de publicidad online. La parte de contenidos para los distintos portales (Yahoo! Deportes, Finanzas y Lifestyle) ya se manejaba desde Miami.

"Fue una decisión estratégica, cerramos varias oficinas en la región y establecimos una alianza regional con IMS, que nos representa en toda Latinoamérica menos Brasil. Por ahora no tenemos planes de reabrir oficina propia en Argentina. Esta alianza está funcionando bien y nos permite dedicarnos al desarrollo de nuevas herramientas para el marketing online, como son los anuncios 360. Se trata de videos interactivos, que el usuario ve desde su teléfono móvil con imagen envolvente, un formato que el New York Times está usando mucho para sus noticias, ya que es muy innovador, y permite diferenciarse de la competencia".

En cuanto a las tendencias en la digitalización en América latina, Rodriguez destacó que "hoy todo pasa por el big data, ya que todo el tiempo estamos generando información. Para procesarla usamos inteligencia artificial, pero para desarrollar campañas estratégicas necesitamos inteligencia y creatividad humanas. En momentos de crisis y ajuste de los presupuestos, nuestro servicio permite hacer más efectivo cada dólar que se invierte", comentó. "Nuestro objetivo es ayudar a hacer más eficiente la compra de publicidad ya que ofrecemos herramientas de medición y seguimiento de las campañas, para evitar el fraude y garantizar que el aviso llega a la audiencia adecuada".

Gigante de las comunicaciones suma contenidos

Luego de comprar al pionero de Internet AOL (en 2015, por u$s 3900 millones), Verizon, el mayor operador de telefonía de los Estados Unidos, fue por el alicaído Yahoo!, que en 2015 había reportado pérdidas por u$s 4400 millones. La operación ya fue aprobada por las autoridades regulatorias de la competencia en Estados Unidos y sólo falta, a comienzos de junio, la votación de la asamblea de accionistas para cerrar la transacción, por u$s 4480 millones.