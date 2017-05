Rebota el dólar gracias a compras de bancos públicos para el BCRA

El dólar avanzó 7 centavos ayer en las pizarras de bancos y casas de cambio para cerrar a $ 15,71. La divisa avanzó empujada por compras de bancos públicos que, una vez cerrada la rueda, revenden lo comprado al Banco Central (BCRA). La entidad conducida por Federico Sturzenegger lleva 4 ruedas conduciendo estas compras que le sumaron u$s 400 millones a las reservas y le marcaron un piso a la divisa.

Las intervenciones del BCRA en el mercado cambiario se están volviendo cotidianas. Ayer los bancos públicos estuvieron activos durante toda la rueda y, como cada día desde que empezó esta intervención moderada, compraron u$s 100 millones que luego la autoridad monetaria reportó como sumados a reservas.

Las reservas del BCRA terminaron ayer en u$s 48.031 millones, una caída de u$s 329 millones respecto al viernes que se explica, más que nada, por la cancelación de intereses de los títulos Bonar 2024 por u$s 325 millones. Las compras oficiales compensaron parcialmente ésa y otras salidas del día.

En el mercado mayorista el dólar saltó 10 centavos para cerrar en $ 15,47, un nivel que no se veía desde abril. A mediados del mes pasado, el mayorista tocó piso en $ 15,29, nivel al que no volvió a caer luego de que el BCRA anunciara su objetivo de sumar reservas (unos u$s 40.000 millones más) y generara así un piso. Subas diarias de tasas de Lebac en el mercado secundario conspiraron para bajar el precio del dólar hasta muy cerca de ese piso a principios de este mes, pero el miércoles pasado Sturzenegger llevó la amenaza de salir a comprar reservas a la realidad.

Desde el inicio de las intervenciones oficiales a través de bancos públicos, el mayorista gana 17 centavos.

"La estrategia oficial de intervenir en el mercado a través de otros bancos públicos parece estar teniendo sus réditos y logra revertir el proceso de debilidad que venía exhibiendo el dólar deteniendo una caída que complicaba los objetivos oficiales en esta materia", dijo Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes. Con la suba de ayer, el mayorista avanza 0,48% en lo que va del mes. Toda una novedad en un año en el que sólo parecía ir hacia abajo. Desde el final de diciembre a esta parte, la divisa pierde 2,64%. En términos interanuales, el avance es del 8,68%.

Más allá de la intervención oficial, ayer el dólar tuvo al mundo de su lado para ayudarle a subir. La moneda ganó terreno en toda la región: el peso colombiano perdió 0,4%, el sol peruano 0,6%, el real brasileño 0,7%, el peso chileno 0,9% y el peso mexicano 1,15%. Sólo estos dos últimos retrocedieron más que el peso argentino, que perdió 0,7% frente a dólar ayer. En lo que va del año, todas las monedas de la región se apreciaron frente al dólar estadounidense, con la excepción del peso chileno. La que más se apreció fue el peso mexicano, seguido por el peso argentino.

El avance de la divisa se da a pesar de que el ritmo de ingreso de divisas comerciales ya entró en época de cosecha. Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales, la semana pasada las empresas del sector ingresaron al país u$s 552 millones, algo por encima de semanas similares del año pasado. Los sojadólares están algo atrasados este año, ya que los exportadores no tienen más plazos máximos para ingresar las divisas al país, pero en la última semana de abril y primera de mayo empezaron a aparecer con fuerza.