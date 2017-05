En los bancos esperan que hoy quede sin cambios la tasa de referencia

Esta tarde el Consejo de Política Monetaria del Banco Central (BCRA) dará a conocer la tasa de política monetaria, que se mantiene en 26,25% desde el 11 de abril pasado. En los bancos los operadores señalaban que se verían sorprendidos en caso de una suba de tasa, pese a que la entidad conducida por Federico Sturzenegger volvió a subir la tasa de letras Lebac –la más relevante después de la de referencia– en el mercado secundario ayer, hasta llevarla a 25,50%.

En las mesas de distintos bancos consultados ayer los operadores coincidían en esperar que el BCRA mantenga el centro del corredor de pases a 7 días en 26,25% hoy. Las opiniones eran variadas, pero en líneas generales coincidían en señalar que no hay nuevos datos de inflación que lo justifique, que la señal ya fue dada en el pasado y que aunque la tasa de Lebac se haya vuelto más atractiva que la del pase pasivo a 7 días (que paga 25,50% pero está afectado por Ingresos Brutos, por lo que rinde 23,70%) no es urgente emparejar las dos tasas.

"El Central ya ha dado la señal que necesitaba mostrar, de que va a jugar fuerte para cumplir su meta", resumieron en un banco de capital extranjero donde daban por descontado que hoy no habrá cambios.

"El dato de inflación de abril ya se sabe que va a ser malo, con lo cual no hay nada nuevo ahí. Nosotros creemos que si llegara a haber alguna nueva suba será el 22 de mayo, con la siguiente reunión de tasas, porque ahí ya va a haber datos de alta frecuencia de inflación de mayo", dijeron en otro banco.

Mientras tanto, la suba de tasa por la vía legislativa se retrasa. Sturzenegger le pidió personalmente a Horacio Rodríguez Larreta que liberara al pase pasivo del pago de Ingresos Brutos, lo que le resta más de un punto a su tasa. La norma entró el viernes pasado a la Legislatura porteña, todavía no se trató en la comisión de Hacienda, por lo que no llega a este jueves. Los dos jueves siguientes no habrá sesión.