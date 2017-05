Sostener el tipo de cambio le costó al Banco Central más de u$s 1800 millones

Las intervenciones en el mercado cambiario para mantener el peso estable ya le costaron al BCRA u$s 1800 millones. Así lo expone el último informe de la consultora Elypsis, que consigna que el Central realizó compras por u$s 19.800 millones desde enero de 2016.

"La intervención cambiaria es el negativo del carry trade: si es anticíclica (se compran los dólares cuando están "baratos"), su costo se revierte en el equilibrio", explicaron en Elypsis. "El Banco Central habría salido hecho si el dólar subiera a $16,95", agregaron.

Para estimar el costo incurrido por las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios spot se calcula el acumulado neto de compras de divisas, que es luego corregido por el cambio en la cotización del tipo de cambio y por el diferencial de tasas de interés devengado. Desde enero 2016, el BCRA compró u$s 19.800 por los que pagó u$s1.800 millones. "La estimación resulta de considerar el costo de carry que surge del diferencial entre la tasa de Lebacs y la tasa libre de riesgo de EE.UU., en u$s 2.300 millones, al que deben restarse las ganancias por valuación, en u$s 500 millones", destacaron en Elypsis.

Como al intervenir el BCRA toma la posición espejo del inversor cambiario, lo que aquel pierde lo gana este último: el costo de la intervención en igual a la ganancia del carry trade. "La fuerte suba de tasas en las últimas semanas junto con el anuncio de un objetivo de reservas por parte del BCRA reabre la pregunta sobre si el carry trade sigue siendo negocio o, alternativamente, si sigue siendo caro intervenir", afirmaron.