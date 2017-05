Eurnekian cierra la compra de una sociedad financiera para canalizar nuevas inversiones

A pesar de no haber podido desembarcar en el negocio financiero con un banco propio, Eduardo Eurnekian no desechó la idea y logró desarrollar el primer banco online de la Argentina que está a punto de lanzar. Ahora, acaba de comprar una empresa de servicios financieros e inmobiliarios con la cual se prepara para expandirse en ese sector, uno de los pocos que el dueño del holding concesionario de los mayores aeropuertos del país aún no tiene presencia.

De hecho lo intentó durante el gobierno kirchnerista, haciendo una oferta para quedarse con el banco Interfinanzas, pero la operación fue rechazada por el Banco Central y esa entidad finalmente quedó para Fabio Calcaterra, primo de Mauricio Macri, operación que se cerró tras el cambio de autoridades en la Casa Rosada.

De todos modos, Eurnekian no parece querer desistir de su objetivo y acaba de adquirir una sociedad inversora que opera bajo el nombre de Central Urbana S.A (CUSA) y que era presidida por Federico Tomasevich, quien hasta ayer tenía el 94,38% del capital social y de los votos de esta firma.

Si bien no trascendió el monto de la operación, fuentes cercanas al dueño de Corporación América aclararon que se trata de una transacción particular de Eurnekian y que el objetivo de esta compra es canalizar a través de Central Urbana el financiamiento necesario para encarar próximas inversiones que el empresario de origen armenio llevará a cabo en los próximos meses. También aclararon que, si bien es una inversión propia, la sociedad también podrá canalizar futuras inversiones de Corporación América.

"Si bien Eurnekian es quien compra la sociedad, se podrán canalizar también algunas inversiones que encare la Corporación América y de nuevos inversores que quieran asociarse para poder traer dinero al país", agregaron las fuentes. En el mercado también aportaron información sobre la operación al sostener que las versiones indican que, a través de Central Urbana, Eurnekian creará un fondo inversor con el que canalizará las inversiones. Si bien no hay información sobre el monto con el cual arrancará este fondo de inversiones, las fuentes del sector bursátil recordaron que "Eurnekian nunca es chico cuando apuesta", dando a entender que será un vehículo inversor importante.

En el caso de las futuras apuestas, se asegura que podrán ingresar sus proyectos para ingresar al negocio del litio. En este sentido, Eurnekian firmó en Italia un convenio con el Grupo SIRI (fabricante de baterías de litio), Y-TEC (empresa de tecnología de YPF) y JEMSE, para la instalación de una fábrica de celdas de litio, paso previo para la elaboración de baterías del mismo material en Jujuy.

En el caso de Central Urbana, fue comprada el año pasado por Tomasevich a sus anteriores propietarios por $ 4,2 millones, y anteriormente operaba bajo el nombre de Ediar. Ayer, la sociedad envió un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para dar detalles de la venta de la mayoría accionaria a Eurnekian, pero aclararon que la operación "se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas",pero que no fueron aclaradas.

En el mismo comunicado se informó sobre la realización de una Oferta Pública de Adquisición Obligatoria sobre la totalidad del 100% de las acciones ordinarias de CUSA que realizará Eurnekian. El valor actual de las acciones es de $ 1 y se encuentran listadas en el Mercado de Valores (Merval) bajo el símbolo de URBA.

Walap, a punto de abrir

Eurnekian también operará el primer banco online de Argentina que funcionará bajo el hombre de Walap. Para lanzarlo, se asoció con el ex titular del Banco Provincia, Guillermo Francos, y con Juan Carlos Ozcoidi. Y los tres crearon una entidad financiera pensada para millennials

El grupo solicitó una licencia a fines del año pasado y espera la aprobación del Banco Central. Walap comenzará con un capital de u$s 10 millones y apuntaría a aumentar ese monto a u$s 100 millones en depósitos.