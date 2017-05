Edición Impresa

Aliviado por la victoria de Macron, el euro tocó un máximo de seis meses La moneda común superó los u$s 1,10, nivel al que había llegado en noviembre, cuando Donald Trump ganó las elecciones de EE.UU. Sin embargo, el avance no se sostuvo hasta el cierre y el euro cerró 0,6% abajo, a u$s 1,0932.