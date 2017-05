Vidal: “Los delitos de lesa humanidad no deben ser tratados como delitos comunes"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes”, al inaugurar junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente Jorge Macri una muestra itinerante de Ana Frank en el partido bonaerense de Vicente López.

“Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor”, sostuvo Vidal en declaraciones formuladas en ese acto, realizado el Centro Cultural Trabucco de Vicente López.

En ese marco, Vidal opinó que se debe respetar “la división de poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”.

“La memoria, para los que gobernamos, es como en la vida: defender valores, los valores que hacen que estas situaciones de horror no se repitan”, prosiguió, y agregó que “memoria es mucho más que conmemorar las fechas importantes, que incorporar discursos políticamente correctos”.

En este sentido, añadió que “el mejor legado frente a tanto horror, no sólo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sino en lo que también pasó en nuestro país, es el aprendizaje y la Justicia”, e insistió con que “ésa es la mejor manera de sostener la memoria”.