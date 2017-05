De Pablo: “El BCRA juega a una meta de inflación que no se la cree nadie"

El economista Juan Carlos de Pablo consideró hoy que el Banco Central (BCRA) “está jugando a una meta de inflación que se la cree nadie” y aseguró que “no hay lluvia de inversiones porque no hay activos baratos en la Argentina”.

“El Banco Central está jugado a una meta de inflación que no se la cree nadie. Está en los libros de textos que cuando vos querés perseguir desde un pedacito de la política económica una política económica que no te la cree nadie tiene efectos reales”, analizó.

Respecto a la presión tributaria planteó que “para los que pagan es inmensa, mientras que para los evasores no".

"Los promedios se confunden, porque los que pagamos tenemos una carga verdaderamente exorbitante. En alguno de los otros países donde la carga es muy fuerte también hay prestación de servicio. Acá hay duplicación, porque tenés la policía y la guardia privada, el hospital público y la prepaga", agregó.

En diálogo con Radio Mitre, De Pablo se refirió además a la llegada de inversiones y sostuvo que “no hay lluvia de inversiones porque no hay activos baratos en la Argentina”.

"El grueso de la inversión se financia con la generación de fondos propios, no con créditos. Si una empresa no genera recursos difícilmente va a invertir por más que aparezcan oportunidades de inversión brillante. No hay que mirar los promedios, porque los promedios incluyen la evasión" destacó.

Y remarcó: “Las perspectivas no son brillantes. Si no son brillantes las perspectivas de negocios no son grandes”.