El insólito pedido de Cristina Kirchner a Martín Bossi

Mirtha Legrand sacó un as de la manga, como siempre, y le preguntó a Martín Bossi: ¿Es cierto que la presidenta te mandó a decir que no te pusieras tacos altos, que ella usaba chatitas, es cierto eso?

Bossi contó la anécdota, que en realidad fue al reves. "Yo estaba en el programa de Marcelo Tinelli y en el 2009 no era un tipo tan consciente, las cosas no estaban tan tirantes ni de un lado ni del otro. Salía a cámara y me metía con la doctrina peronista. 'Mis descamisados, mis descalzoncillados, hasta la Victoria Secret'. Yo decía cualquier cosa. Hasta que un día Cristina llama a Marcelo", contó.

"Vino Tinelli, con El Chato y Federico Hoppe y me dijeron: llamó Cristina", dijo dejando a todos los comensales atónitos. "Uy qué dije. Pidanle disculpas, no quiero tener problemas con nadie", comentó. Pero casi sin escucharlo, los tres hombres fuertes de ShowMacht siguieron: "¿Martín vos cómo te vestís?".

"Yo no entendía y les dije '¿No me ven?'. Y me volvieron a preguntar '¿abajo?', no sabía de que me estaban hablando y me dicen "se quejó porque no usas tacos". Yo seguía sin entender y finalmente me dijeron 'Está pidiendo que uses tacos porque usas chatitas'", remató entre risas.