La escuela hotelera

Para el economista Oscar Cetrángolo, la educación no es solamente un problemas de recursos. Hace falta una reforma. "Pero lo peor de todo es que un sector de la población que elige la educación privada, no lo hace por la calidad sino porque necesita trabajar y una escuela que esté abierta", afirmó, y agregó que "hay una escuela privada de no muy alta calidad, que va creciendo más como un proyecto de hotelería que como un proyecto educativo.

"Yo sigo soñando con que un día todos vayamos a la escuela pública. La escuela pública y un buen impuesto a la herencia son las únicas maneras de igualar oportunidades. Es un impuesto que tiene tradición en todo el mundo y acá se derogó cuando murió el padre del ministro de Economía, concluyó.