La oposición no participará de la Constituyente de Maduro

La oposición venezolana anticipó que no participará en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro con la que busca reescribir la carta magna, por considerar que se trata de un "fraude".

El poder electoral venezolano avaló a Maduro para que active una Asamblea Nacional Constituyente, cuando el país petrolero en medio de una ola de protestas opositoras que ya tuvo un saldo de 37 personas muertas en poco más de un mes.

Ayer miles de músicos y artistas marcharon en el este de Caracas tocando sus instrumentos para recordar a los fallecidos, especialmente a un joven violista del sistema de orquestas del país que murió por un impacto de bala durante una manifestación el miércoles.

"Homenajeamos a estos muchachos que han caído por culpa de esos Guardias Nacionales que, por culpa de ellos, culpa de sus mayores y de todo lo demás han arrebatado vidas valiosas", dijo el joven Víctor Avellaneda mientras caminaba tocando un cuatro.

Hoy lunes la oposición planea marchar hasta el centro de Caracas para entregar una respuesta jurídica al Gobierno.

El líder de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Henrique Capriles alertó que Venezuela sería "ingobernable" de continuar la convocatoria de Maduro, "debido a que habrían dos constituciones". "Cómo quiere que se lo expliquemos (...) Eso no es una Constituyente, mal podríamos nosotros ir a un proceso absolutamente fraudulento, no vamos a ser los venezolanos parte de un fraude", agregó el también gobernador del central estado Miranda.

Estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular se inventaron un proceso que no está en la Constitución, porque elecciones sectoriales no existen", sostuvo tras anunciar que la oposición conformará un frente por la Constitución. El Gobierno chavista insiste en que la Constituyente buscará crear "condiciones" de normali dad para las próximas elecciones.