Business Council de empresarios de EE.UU. y Argentina

El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) y la US Chamber of Commerce suscribieron en Washington un memorándum de entendimiento que crea un "Business Council" entre empresarios norteamericanos y argentinos con el objetivo de atraer inversiones hacia la Argentina, trabajar en esquemas de productividad económica que permitan generar nuevos empleos, e identificar y resolver retos comerciales cuando se conviertan en conflictos.

La firma del convenio, que se concretó el 27 de abril último durante una ceremonia en la capital norteamericana ante la presencia del presidente Mauricio Macri, de visita oficial en dicho país, estuvo a cargo de Myron Brilliant, Executive Vicepresidente & Head of International Affairs de la US Chamber of Commerce, y Miguel Blanco, como coordinador del Foro de Convergencia Empresarial.

El acuerdo reconoce los efectos beneficiosos de una creciente relación comercial y de inversiones entre Argentina y EE.UU., en particular en bienes, servicios e inversiones.