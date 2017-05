BIBLIOTECA empresaria

Liquidando Ganancias 2016 * Paola E. Dreiling; Valeria Gallardo; Félix Rolando; Iván Sasovsky, Mirta Userpater - THOMSON REUTERS - LA LEY

Cooperativas de trabajo - Conflictos y soluciones * Miguel Telese - OSMAR D. BUYATTI - LIBTRERÍA EDITORIAL

Remuneraciones e indemnizaciones * José L. Sirena y Lorena F. De Luca - ERREPAR

Impuesto sobre los Bienes Personales * Luis Omar Fernández - THOMSON REUTERS - LA LEY

Contar con Habilidad * Juan Carlos Seltzer - OSMAR D. BUYATTI - LIBTRERÍA EDITORIAL

Formando parte de la Colección Práctica Profesional, los autores de esta obra, desarrollan en forma integral todos los temas que hacen al próximo vencimiento de la liquidación del Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2016, para personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas.En el año 2016 se han producido modificaciones normativas tanto para ganancias como para bienes personales, y respecto de este último gravamen la Ley 27.260 introdujo cambios cualitativos y cuantitativos que representan un importante beneficio para los contribuyentes, al elevar el mínimo exento y modificar la alícuotas de los impuestos.En los ocho capítulos que componen esta obra el lector encontrará todos los aspectos relacionados con la liquidación integral de los impuestos a las ganancias y bienes personales, la imputación de los resultados al ejercicio, las deducciones generales y especiales aplicables, el análisis integral de la cuata categoría y de la confección del Formulario 572 Web - SIRADIG , todo complementado con casos prácticos utilizando los aplicativos vigentes (disponibles solo proview - ebook), además de un análisis especial de la liquidación de ganancias para sociedades y del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.En esta 2da. Edición de la obra se realiza un importante aporte a la discusión de las ideas que seguramente continuarán por mucho tiempo y que los conocimientos del autor sobre esta temática tan particular son plasmados en el contenido de este libro, a través de un lenguaje claro, no exento de la rigurosidad técnica que mnimamente debe emplearse, presentando los interrogantes y posibles soluciones para algunos problemas hoy vigentes.La obra contiene los conocimientos necesarios para comprender el patrimonio de los sujetos colectivos, que es distintos del de sus componentes, como así también los cambios que lo mutan permanentemente, algunos de los cuales contribuyen a la formación de los resultados posibles de medición siguiendo técnicas contables.El cambio introducido en la legislación de la insolvencia (Ley 24.522) por medio de la Ley 26.684, implica un reformulación integra de los contenidos de la primera edición.En esta 12ª Edición de la Colección Práctica Laboral de Errepar, como en ediciones anteriores brinda las respuestas a las inquietudes prácticas que tenemos a diario, ya sea ene. tratamiento jurídico de los conceptos a liquidar, extinción de los contratos laborales, indemnizaciones, embargos, etc..Esta tradional obra se constituye en una herramienta de apoyo para la línea de recursos humanos y para todas aquellas personas vinculadas a liquidaciones de sueldos, ya que el mismo aporta una serie de soluciones prácticas, con sus fundamentos legales, que hacen a las diferentes circunstancias planteadas a diario en la relación de trabajo.La obra desarrolla en forma sintética una descripción de los conceptos jurídicos vinculados a las relaciones laborales, acompañados de los aspectos prácticos inherentes a los mismos.Todo ello se complementa con los antecedentes jurisprudenciales y comentarios de doctrina de todos los temas analizados en esta obra.Como es habitual, incluye un ejercicio matriz o integral sobre liquidación de haberes e indemnizaciones y se transcriben consultas habituales con sus respectivas respuestas.En esta tercera edición actualizada y ampliada, la obra recoge las modificaciones que sufrieron la ley del tributo y la legislación de fondo, así como las novedades jurisprudenciales ocurridas, cumpliendo con el objetivo de profundizar y enriquecer el análisis de los distintos temas.La misma brinda una herramienta profesional en la diaria tarea de análisis y aplicación de las normas de este impuesto con un enfoque esencialmente pragmático y abarcativo, desarrollando una gran cantidad de ejemplos prácticos que comprenden toda la problemática del tributo que no sea una resolución trivial.El desarrollo del contenido de este libro se presenta en tres partes distintas, la primera comprende el análisis teórico de la imposición patrimonial, como elemento integrante del sistema tributario, con especial énfasis en el estudio de los elementos teóricos de la imposición a los bienes de las personas.La segunda parte, comprende la exploración exhaustiva de la ley del impuesto y en la tercera se desarrollan dos ejercicios prácticos integrales, las normas legales en vigencia y un conjunto de índices que facilitan el abordaje de los temas tratados.Este libro está dirigido a quines por su actividad y/o interés necesitan comprender y manejar el llamado "lenguaje de los negocios", permitiendo acceder a las herramientas de la Contabilidad en un lenguaje para "no especialistas", lo que le permitirá familiarizarse con ella y comprender que es "algo más que números".Ante la pregunta ¿por qué "Contar con Habilidad?, el autor señala que la percepción general acerca de la Contabilidad, es que se trata de un campo del conocimiento rígido, solo para iniciados, en virtud del vocabulario críptico. Bajo esta concepción, su estudio se hace especialmente tedioso y memorístico. Y, en el peor de los casos, se instala la idea de que es algo Inútil. Este libro muestra que no es así.Contabilidad es una tecnología social, por lo tanto responde a necesidades de los seres humanos, y es creada por ellos como ayuda en el manejo de las organizaciones. De ahí la necesidad de posibilitar un acercamiento "amigable" a este campo de conocimiento, facilitando el acceso a los productos o artefactos contables necesarios para lograr los objetivos organizacionales.