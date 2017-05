Estrenarán película de He Man y muñecos pueden duplicar valor

"Por el poder de Grayskull!!!", gritan entusiasmados los coleccionistas de He Man tras el anuncio de Sony Pictures que el 18 de diciembre de 2019 estrenará el remake de la película del clásico personaje ochentoso.

En lugar de invertir en Lebac, los fanáticos de la serie ahorran en estos muñequitos como refugio de valor, ya que se compran en dólares, por lo que ganan con la eventual suba del tipo de cambio y, además, cuanto más cerca se esté del estreno de la película, más se valorizarán, al punto que se prevé dupliquen su precio en moneda dura.

"Masters del Universo" fue el nombre de la primera película estrenada en 1987. Para esa ocasión, se hicieron personajes nuevos, que ahora son muy valorados. El muñeco cerrado en un blister sin abrir se cotiza mucho más que uno abierto, ya que no está tocado por nadie y todas sus piezas son originales. En ebay se pueden conseguir los comunes en u$s 60 y traerlos sale 50% más. Una variante Top Toys puede llegar a valer $ 3000, ya que lideran los precios.

El más codiciado de todos es el "Kobra Khan camuflado", que sólo se fabricó en Argentina en cantidades muy limitadas, ya que no figura en los catálogos internacionales oficiales de Mattel, pero es muy buscado por coleccionistas de todo el mundo. Los fanáticos pagan $ 8.000 por este muñequito si el blister está abierto y $ 30.000 si está cerrado, siempre y cuando sea original.

"Invertir en muñequitos es la mejor inversión ya que, al igual que el whisky, no tienen una fecha de vencimiento, y en una economía con inflación, da sus réditos. Incluso, cuanto más vintage son los muñequitos, más se cotizan", revela un coleccionista.

En los grupos de Facebook, los coleccionistas odian a los que acumulan muñequitos para hacer negocios. "Yo no vendo", suele ser el latiguillo de los coleccionistas. Excepto quienes se aburren y quieren comprar otra cosa. Aunque los tiempos han cambiado: antes se coleccionaba por amor al arte y ahora algunos hacen un culto a olas de ganancias. Los venden en Parque Centenario, en Parque Rivadavia, en MercadoLibre y en los grupos de Facebook dedicados al Master of the Universe.