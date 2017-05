Mañana se podrá invertir en dólares y ganar 10 veces más que un plazo fijo

Mañana se podrá invertir en dólares y ganar 3,35%, lo que representa diez veces más que el 0,3% que pagan los plazos fijos. Además, es una forma de comprar dólares hasta 50 centavos más baratos que en el banco. Al suscribir las Letes que licita el ministerio de Finanzas, se accede a una mejor cotización de la divisa (la A 3500), que el viernes cerró a $ 15,33, contra $ 15,80 del Santander, $ 15,75 del ICBC y $ 15,70 del Itaú. El HSBC y el Nación mostraron la mejor cotización minorista, a $ 15,50, en un promedio que estuvo en $ 15,65. Si se toma en cuenta este último precio, la diferencia por el tipo de cambio anualizada es 4,06%, que si se le suma el 2,85% anual que pagan de intereses a 182 días, daría una tasa anual del 6,91%.

Por lo tanto, con la Lete a 182 días se estaría accediendo a un dólar de $ 15,11 a finish, mientras que con la de 455 días sería a una divisa de $ 14,64. La inversión mínima en Lete es u$s 1000 o su equivalente en pesos.

Claramente el gobierno ofrece tasas para este instrumento muy por encima de lo que exige el mercado. La sobredemanda lo confirma y el mercado de bonos lo reafirma: la prueba más concreta es que el bono AA19, a dos años de plazo (720 días, aunque en este caso la ficha mínima es de u$s 150.000) está pagando una TIR de 3,15%, mientras que el gobierno ofrece esta semana pagar por la letra del Tesoro de 455 días un 3,35%.

Pero el Bonar 2020, que se puede suscribir por un mínimo de u$s 100 la lámina, rinde prácticamente igual: 3,5%, pero vence recién en octubre de ese año.

Ahora, si uno se fija la tasa compuesta (del 6,91%, al poder acceder a un mejor tipo de cambio para quien entra en pesos), la TIR le ganaría a los bonos soberanos que hay al 2022 (4,6%), al 2024 (4,22%), al 2025 (5,74%), al 2026 (6,14%), al 2027 (6,2%) y al 2033 (6,84%). Sólo lo superarían los bonos del Estaco nacional al 2037 (7,5%), al 2038 (7,45%) y al 2046 (7,26%).

La dificultad con esta letra es el factor de prorrateo, ya que en la última licitación fue del 15%. O sea, los inversores sólo accedieron a uno de cada seis dólares que licitaron.

"No es que tenés que ofertar seis veces más, sino que te aceptan de acuerdo a lo que dicte el factor de prorrateo, que no se sabe de antemano. Pero no podés, como muchos creen, poner en el formulario de adhesión una suma seis veces superior a la que realmente querés invertir; sino que realmente tenés que poner el ‘vivo’, la ‘biyuya’ en la cuenta, sino la sociedad de bolsa no te puede aceptar la orden", explica Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Resulta claro entonces que se debiese volver al sistema de licitación de tasas para este tipo de instrumento (tramo competitivo y no competitivo), lo que inexorablemente haría caer de manera rotunda el costo financiero que el gobierno está pagando por este instrumento de corto plazo. Dado la sobredemanda que tienen estos instrumentos, Sardáns calcula que el gobierno podría bajar las tasas inclusive al 0,75% anual, dado que esto representaría una Tasa Tributaria Equivalente del 1,65%, ya que está exento del 35% de ganancias y del 0,5% de bienes personales.

Esta tasa a un año de plazo no la paga ningún otro país con similares características a Argentina: pagan menos del 0,75%, pero para el residente argentino estás gravados por ganancias y bienes personales.

De todos modos, como cada vez más gente invierte, cae el factor de prorrateo; y como el gobierno se viene financiando cada vez más barato, también viene cayendo la tasa.