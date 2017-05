Pese a las compras del BCRA, el dólar cayó 10 centavos y seguirá la presión

El mercado cambiario arranca la semana bajo la presión vendedora de las últimas tres jornadas. Entre el miércoles y viernes de la semana pasada el comportamiento del dólar fue el mismo: con el fin de sostener el tipo de cambio, el Banco Central (BCRA) compró por medio de los bancos públicos, unos u$s 100 millones diarios que no alcanzaron para cubrir la oferta.

Por eso es que el dólar cerró a $15,37 el viernes, lo que representa una pérdida de tres centavos respecto del viernes anterior. En cuanto a las pizarras, el billete verde se vendió a un promedio de $ 15,66 de manera que la caída fue mayor, de casi 10 centavos.

Según operadores y corredores, será muy difícil evitar esta participación oficial. Al respecto, una fuente de una mesa de dinero que pidió no ser identificada aseguró: "Es época venta de los cerealeros, en promedio tiran unos u$s 120 millones por día. Es tanto que el precio no aguanta. La única manera es que lo compren los bancos públicos. De hecho si el Central no intervenía de esta manera, con estos u$s 300, u$s 400 millones, el dólar se iba a $ 15.10".

Por otro lado, la fuente comentó la situación de los exportadores y dijo que están queriendo sostener el tipo de cambio para no vender a un precio "tan destruido", pero recordó que "es muy difícil, dado que algunos cerealeros no pueden esperar. Los más chicos tienen que liquidar aunque no les guste el precio", comentó.

La rueda del viernes tuvo menos volumen y también menos oscilación. A diferencia del jueves se dio una suba constante del tipo de cambio. La divisa estadounidense terminó seis centavos arriba, en $ 15,37, valor que además fue el máximo del día. Aun así, el avance no alcanzó para salvar la semana.

"Las compras de los bancos oficiales si bien fueron de relativa intensidad, no tuvieron la contundencia necesaria como para torcer definitivamente la evolución del tipo de cambio y revertir en forma contundente el proceso de apreciación del peso", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, el informe de ABC Cambios destacó que "sigue siendo atractivos los negocios en pesos en inversiones de call-money al 25,5%, o Lebac al 25,15% en el mercado secundario".

El total operado el viernes en el segmento spot fue de u$s 574,113 millones, menos que los más de u$s 600 millones de las dos ruedas previas, pero muy por encima de los u$s 400 millones a los que estaba habituado el mercado. En tanto, en futuros, se negociaron $ 13 millones en MAE y u$s 235 millones en el ROFEX.

"Y si pone una ficha de u$s 200 millones, ¿qué pasaría?, se pregunta un corredor de la plaza porteña. Es que la flotación libre del tipo de cambio no es compatible con una compra oficial, aunque en la práctica ya se esté realizando.