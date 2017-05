La Pampa posterga inversiones en obra pública por las inundaciones

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, dijo hoy que a raíz de las consecuencias generadas por las inundaciones en la provincia resolvieron redireccionar fondos y diferir inversiones para atender las demandas más urgentes de los pueblos pampeanos.

"El principal objetivo ahora es recuperar las rutas pavimentadas y derivar fondos a los municipios para que, a través de acuerdos entre intendentes y productores, actúen sobre caminos vecinales prioritarios de manera de garantizar la transitabilidad", afirmó esta mañana en Ingeniero Luiggi al finalizar un acto de entrega de viviendas.

"Me duele mucho verlo tan dolido al intendente de Luiggi, Oscar Zanoli, por la incomprensión de algunos productores. Hay que entender que a la zona entra mucha agua por superficie, incluso no toda es de La Pampa, además de la que brota por las napas", dijo el gobernador.

En ese sentido, manifestó que "ocurre que muchos productores pasaron la lluvia sin agua y ahora se encuentran con agua en sus campos" y agregó: "Nosotros defendemos los pueblos y las rutas, no mandamos agua de un particular a otro, porque no puede hacerse".

Verna recordó que reclamaron a Nación la reparación de las rutas nacionales afectadas y que el jefe del distrito de Vialidad Nacional en La Pampa se comprometió a que la dependencia se hará cargo de la reparación de la 35, cortada entre Winifreda y Castex, y que la empresa que hace tareas de mantenimiento en la zona se encargará del corte a la altura de la laguna Chadilauquen.

"A su vez, como a La Pampa entra agua por el Río V estamos tratando de hacer las obras en común con las provincias y pedimos a Nación que inicie la segunda parte de la Obra de los Daneses. El primer paso es la expropiación, así que si se deciden nosotros expropiamos los campos y ellos lo pagan, como se hace siempre", dijo el mandatario.

De este modo, Verna suspendió por segundo año consecutivo la obra pública planificada, ya que el año pasado dispuso la misma medida porque el gobierno anterior "dejó la caja vacía".

Para este año el gobernador había anunciado obras por 2 mil millones de pesos, que ahora quedaron postergadas, dijo, "hasta que reconstruyamos las rutas y volvamos a unir nuestros pueblos".