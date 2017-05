Premiaron a "La Mejor Hamburguesa de la Ciudad": el top ten

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó la entrega de premios del concurso “La Mejor Hamburguesa de la Ciudad”, iniciativa que pretende impulsar la actividad gastronómica para fomentar el empleo y el turismo.

El ganador del concurso -que se hizo en abril y contó con la participación de 25 locales y más de 16.000 vecinos- fue Williamsburg, un restaurante ubicado en el barrio de Palermo, que recibió una distinción/certificado y un trofeo mencionando que es “La Mejor Hamburguesa 2017”.

Los vecinos debieron probar los productos y elegir su local favorito a través de la página de Facebook de BA Capital Gastronómica, impulsora de la iniciativa.

¿Cómo es la hamburguesa ganadora?

"La mejor hamburguesa de Buenos Aires tiene cebolla caramelizada, queso azul y mucha rúcula", detalló Alejo Pérez Zarlenga, quien hace sólo nueve meses abrió con amigos el local Williamsburg, y hoy resultó ganador tras obtener 3.677 votos.

“Es un gran reconocimiento, el voto de la gente tiene un valor especial, distinto a cualquier otro‘, agregó Pérez Zarlenga.

Detrás de Williamsburg, el Top 10 se completa con: Heisenburger (2.898 votos); Toto's (1.278); Pérez-H (918); Big Sur (671); Kary's Burger Class (580); 180 Burger Bar (569); Paris Burger (558); Deltoro (492); y Trixie American Dinner (485).

También participaron del concurso Kenitos, Francis Platz, Hello Frank, Be Frika, Urban Burgers, Holy Burgirls, Fring, Wayback Burgers, Burger Mood, Monkey Burgers, Baron Cook, Kon Kon, Saint Burger, The Market Burguer, y Trendy burgers & food.

Los cinco puntos que evaluaron los votantes a través de la página de Facebook de BA Capital Gastronómica del gobierno local durante abril fueron: hamburguesa, condimento, acompañamiento, servicio y ambientación del local.

El programa BA Capital Gastronómica tiene como objetivo impulsar a la Ciudad de Buenos Aires como referente gastronómico de América Latina a través de la promoción y el desarrollo de esa actividad.

Tras elogiar el “potencial enorme” de los cocineros y los chefs porteños, el Jefe de Gobierno expresó que uno de los objetivos es “transformarnos en una capital gastronómica mundial”. “Desde nuestro rol de Gobierno vamos a darle todo el empuje, con iniciativas como esta que hace conocer cada vez más la buena capacidad de los cocineros, chefs y restoranes en la Ciudad”, agregó.

La entrega de premios a los tres ganadores y el reconocimiento a los 25 participantes se realizó en la sede de Tastemade, una red social creada por emprendedores argentinos que reúne a los amantes de la gastronomía, y participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe Diego Santilli.