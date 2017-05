Tras inaugurar el Metrobus, Magario criticó al Gobierno

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, le pidió hoy al presidente Mauricio Macri que “complete toda la obra del Metrobús” sobra la ruta 3 que fue inaugurado hoy en ese partido, para que llegue hasta la Capital Federal.



“Hemos logrado este primer tramo y le pedimos al ministro (de Transporte, Guillermo Dietrich), le pedimos Presidente, que complete toda la obra del Metrobus y que llegue a la Capital Federal para que todos los matanceros podamos disfrutar de la obra”, expresó la dirigente kirchnerista.



Magario hizo estas declaraciones a la prensa tras participar del acto de inauguración del Metrobus que conectará al oeste del conurbano con la Capital, en el que también participaron el jefe de Estado; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y Dietrich.



“Voy a seguir insistiendo, y se lo dije al Presidente, nosotros los matanceros necesitamos la obra completa”, insistió la intendenta, quien sin embargo enfatizó que hoy los matanceros están “contentos” con la inauguración porque era una obra que la esperaban “hace muchísimo tiempo”.



La jefa comunal remarcó que “en estos tiempos hay muchas obras que hay que terminar”, por lo que aprovechó para reclamar por la puesta en marcha de la nueva universidad en La Matanza y de dos hospitales que se están edificando en ese partido.



“Hemos abierto la universidad, la hemos construido y terminado, en el kilómetro 32, falta ponerle los docentes y ponerla en marcha, y necesitamos que lo haga. Como también falta que terminen los dos hospitales”, puntualizó.



Magario también aprovechó para manifestar críticas hacia el Gobierno, al indicar que desde el peronismo no están “de acuerdo con esta política que se está llevando adelante, con esta política de ajuste, de recesión, de cierre de fábricas, de despidos, de baja del salario, no estamos de acuerdo”.



Frente a esta situación, aseguró que el justicialismo va a “ir detrás de las cuestiones que nuestra gente necesita”, al tiempo que señaló que “candidatos el peronismo tiene muchos: Cristina (Fernández), (Daniel) Scioli, (Florencio) Randazzo, (Fernando) Espinoza, (Martín) Insaurralde”.



En cuanto a una eventual postulación de la ex presidenta para las elecciones legislativas de octubre, respondió “es una probabilidad, como no”, a la vez que aseguró que “es una decisión que se tomará más adelante”.