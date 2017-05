Desvalijaron a Ciro Martínez: “Todo el que roba tiene que pagar”

El cantante Andrés Ciro Martínez, líder del grupo Ciro y Los Persas, sufrió el robo de dinero, objetos de valor y dos autos en su casa de la localidad bonaerense de Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero, por lo que reclamó que “todo el que roba tiene que pagar”.



“Sabemos la cantidad de políticos que roban, ahora gente con poder político que asesinó, con el ’2 x 1’, la van a liberar. Todo el que roba tiene que pagar. Hay que terminar con la joda y la Justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer”, cuestionó el ex cantante de Los Piojos. El robo se produjo en las últimas horas en una casa de la calle Conde Zeppelín al 6100, entre avenida Gablenz y Aviadora Carolina Lorenzini, zona noroeste del conurbano.



El artista precisó que se enteró del hecho mientras se encontraba de vacaciones, por lo que tuvo que volver antes de tiempo a su casa, y advirtió que los ladrones “estaban buscando plata y quedó todo totalmente revuelto”.



“Se llevaron cosas insólitas como la plancha de los cubiertos, cafetera, tostadora, cosas de las cocina, así que no sé si habrá entrado una mujer. Llevaron perfumes, relojes y cosas de mi hija. Con el tiempo me voy dando cuenta las cosas que faltan”, puntualizó el músico en declaraciones a la prensa, en la puerta de su casa.



También indicó que los ladrones “no tocaron nada de instrumentos ni rompieron nada de lo que es música”, al tiempo que aseguró que “revolvieron la casa apurados” y “no tenían intenciones destructivas”.



Martínez indicó que “nunca” la había pasado “algo así”, pero advirtió que “sí le pasó a toda la cuadra”, por lo que concluyó que “el que roba tiene que pagar, pero todos los que roban tienen que pagar”.



En este sentido, cuestionó que “son décadas de corrupción política, décadas de corrupción de la Justicia y si entre todos podemos ir modificando eso puede ser que vayamos mejorando”, a la vez que enfatizó que “la Justicia tiene que existir para todos y ser inflexible”.



Fuentes policiales informaron que los ladrones ingresaron a la casa del cantante de Ciro y Los Persas, aprovechando que no estaban sus dueños, por una vivienda lindera y tras violentar las rejas de la parte trasera.



Los asaltantes escaparon en un auto Toyota Etios y una camioneta Dodge Ram, del cantante, llevándose objetos de valor



El auto, horas después, fue encontrado abandonado en el cruce de la avenida Juan XXIII y la calle Bartolomé Calcagno, en jurisdicción de la localidad de Parque Barón, en Lomas de Zamora.



La denuncia del robo, según los informantes, fue radicada en la comisaría séptima de Tres de Febrero por Federico Martínez, hermano del cantante.