Un acto con matices electoralistas: Colombi y Espínola en silencioso duelo

No fue sino en medio de las aguas del río Paraná que varios políticos de la región mesopotámica accedieron a verse las caras. Uno de los primeros en llegar fue Carlos Espínola, el ex deportista olímpico que aspira a quedarse, este año, con la gobernación de Corrientes.

‘Camau’ esperó en su silla casi dos horas hasta que llegó el Presidente, junto con una comitiva de senadores y diputados, y el actual gobernador provincial, Ricardo Colombi, en el ojo de la tormenta tras la detención del ‘narco intendente’ de Itatí y, sin posibilidad de ser reelecto ni un nombre propio para sucederlo. El radical evitó siquiera saludar al candidato del frente que lidera el Partido Justicialista y, sentado en la primera fila y a menos de dos metros., Macri no tuvo gestos con ninguno de ellos en público.

La confrontación entre correntinos fue de provecho para el gobernador misionero Hugo Passalacqua, el único que se quedó atendiendo a la prensa local. El hombre de Carlos Rovira buscó quedarse con parte del éxito del acuerdo al afirmar que "desde hacía mucho tiempo no se abordaba la situación de Yacyretá con tanto empeño y entusiasmo".