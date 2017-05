"Me excluyo", avisó Cristina y pidió a los jóvenes que sean candidatos

"Me excluyo", dijo. "No le creas", tradujo en voz baja uno de los hombres más cercanos a Cristina Fernández a El Cronista. Hay razones para creerle y también para lo contrario. "No se hagan los rulos", había dicho ante la Asamblea Legislativa en 2011 sobre su posible postulación para la reelección. Y hubo que salir a la peluquería porque sí fue candidata y volvió a ser Presidenta. "Si hubiera querido decirlo hubiera sido más explícita", agregó anoche otro colaborador de CFK, tratando de interpretar a su jefa.

Lo que dijo exactamente en el auditorio del Sindicato de Docentes Privados (Sadop) fue lo siguiente: "No nos enojemos con los que creyeron y confiaron (en las promesas de Macri durante la campaña de 2015), pero ayudémoslos a que comprendan que es necesario que nos den una mano para que podamos reconstruir una Argentina". Luego aclaró que hablaba en general, "no lo estoy haciendo desde mi persona, me excluyo, vuelvo a repetir, yo he tenido el honor más grande de la vida que fue ser la compañera de Néstor Kirchner, y el segundo que fue, sí, ser dos veces presidenta de la Nación", cerró.

Y sumó a la hipótesis del fin de Cristina electoral: "No me interesa. Les voy a ser absolutamente sincera: yo fui dos veces Presidenta y para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los científicos, los que creen en el país. Y en esto creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad", sostuvo cuando alguien le gritó que "volviera".

La versión de que CFK no será candidata a senadora en Buenos Aires y que podrían serlo la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y Daniel Scioli, ex gobernador, tiene varios argumentos que se comentan en voz baja. La primera razón es que Cristina cree que en la búsqueda de la polarización el macrismo haría campaña "demonizando" su gestión y no quiere ‘facilitar’ esa estrategia. La segunda señal es que desde hace un tiempo los dirigentes bajo el mando de su hijo Máximo Kirchner se reúnen con intendentes bonaerenses y dirigentes varios en la búsqueda de una unidad que sume, incluso y si fuera posible, a Florencio Randazzo. De hecho esta semana ella misma cenó con muchos de ellos en la casa de Juan Cabandié.

El deseo de "El Flaco" de ir contra Cristina y/o Scioli en la PASO es hasta ahora la única dificultad para el plan de unidad pero el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, va y viene entre y uno y otro grupo para habilitar una conversación.

La otra gran señal, aseguran los conocedores del paño, es que Scioli ya hace campaña con gran parte de los intendentes del FpV, incluidos los de La Cámpora. "Ha demostrado lealtad", dicen ahora en la agrupación K mientras afirman que CFK develará su futuro recién el día del cierre de listas, el sábado 24 de junio, a las cinco de la tarde.

En el mismo acto la ex Presidenta anunció que, tras el fallo de la Corte que autorizó el "dos por uno" para delitos de lesa humanidad, suspendió su visita a Londres y parte hoy sólo hacia Grecia y Bélgica (gracias a que Héctor Recalde pagó por ella una caución de $ 150.000).

La acompañaron ayer gremialistas cercanos, entre ellos Víctor Santa María (Suterh); Vanesa Siley, secretaria general de Sitraju Capital; Eduardo Berroz pe (La Bancaria); Walter Correa (Curtidores), Abel Furlan y Adrián Pérez (UOM); María Lázaro (Sadop) y Daniel Catalano (ATE Capital).