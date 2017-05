Para la CGT, la inflación de abril fue de 2,45%

Una familia tipo necesitó $ 14.761,49 para no ser pobre en abril, cuando la inflación alcanzó 2,45%, según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT. La cifra publicada por la central obrera estuvo en línea con otras estimaciones privadas, las cuales aseguran que el costo de vida subió más de 2% el mes pasado. En su estudio, la CGT consideró, además, que la inflación interanual llegó a 33,28%. Según el sondeo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores, para no ser pobre necesitó $ 14.761,49 mensuales, lo cual representó un ingreso diario de $ 485,31. Ese mismo hogar para no caer en la indigencia debió contar con una entrada por mes de $ 6562,09, es decir $ 215,74 por día. El informe calculó que, en el caso de un adulto, el ingreso tuvo que ser de $ 4863,17 para no ser pobre, lo cual significó $159,89 diarios. Ese mismo adulto, para no ser indigente, necesitó $ 2103,31 mensuales.