Cuatro empresarios lanzaron Nest, la primera potenciadora de emprendimientos agrotecnológicos en marcha que requieran capital y gestión para expandirse a nivel regional y global. Se trata de Marcelo Carrique (Bioceres y ex Aacrea), Alejandro Larosa (Agrofy), Pablo Hary (Bonterra) y Elio Martín (Geoagris).

Los emprendimientos seleccionados serán gestionados por un mentor según la metodología de CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) y recibirán una inversión de entre u$s 100.000 y u$s 500.000.