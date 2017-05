Buenos Aires para el turismo internacional es competitiva por calidad, ¿también en precio?

La discusión sobre qué tan competitiva por precio es la Ciudad de Buenos Aires para el turismo receptivo internacional en relación a otros destinos, es usual pero no siempre queda claro qué se compara y cómo se comparan los gastos en un lugar o en otro. Entonces en el imaginario de los turistas lo ‘barato’ o ‘caro’ que es la Argentina en relación a otros destinos, queda supeditado a conclusiones prematuras, lo cual si no se aclara puede desvirtuar el desarrollo de la actividad turística nacional.

Según un estudio propio, sobre los precios de distintos bienes y servicios turísticos, tomando como moneda de unificación de referencia al dólar norteamericano a su valor oficial, concluimos que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre los destinos más competitivos por precio para una pareja de turistas extranjeros en esta muestra de 23 de las principales ciudades del mundo (Asunción, Bangkok, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de Cabo, Dubái, La Paz, Lima, Londres, Madrid, México D.F., Miami, Montevideo, Nueva York, París, Río de Janeiro, Roma, San Pablo, Santiago de Chile, Shanghai, Sydney, Tokio y Toronto).

El consumo que realiza un viajero es completamente diferente al de un residente local, es por esto que evaluamos el costo de un turista analizando rubros clave de la estadía como hotelería, gastronomía, espectáculos, city tours, museos, subtes y taxis. También comparamos otros consumos que incluyen desde bebidas hasta productos de tocador e indumentaria (jeans, zapatillas, vestidos, etc.). A fin de poder establecer una comparación consistente, se consideró un viaje para una pareja de turistas en cada una de las ciudades analizadas.

En la categoría hoteles, se calculó el precio promedio de una habitación doble en establecimientos cuatro estrellas, con desayuno incluido y ubicados dentro de las áreas turísticas de la ciudad relevada . La capital argentina presenta un valor promedio de u$s 85,52 por noche para la habitación doble, ubicándose entre las 5 ciudades más competitivas en este rubro, superada sólo por Bogotá, La Paz y Bangkok. Se observa que en promedio, para la categoría estudiada y bajo condiciones de servicios similares, es más económico hospedarse en Buenos Aires que en otras ciudades importantes de la región como Montevideo, San Pablo o Santiago de Chile con diferencias en los promedios de hasta u$s 38 por día por ejemplo con San Pablo. Las ciudades que resultan menos competitivas son Toronto y Londres con tarifas superiores a los u$s 200. En Miami, la tarifa de una habitación doble en hoteles con las características del informe ronda los u$s 147.-en promedio.

En gastronomía, se consideró el costo promedio de un cubierto para almorzar en tres restaurantes turísticos de la zona céntrica. En Buenos Aires el precio en promedio es de u$s 17,17, siendo de las diez ciudades más competitivas dentro de este rubro. A nivel regional resulta ser más económica que Montevideo, San Pablo y Santiago de Chile. El destino más competitivo de la muestra es Ciudad del Cabo con un precio promedio de u$s 13,67. Le siguen Asunción, La Paz, Lima y Sídney con valores que rondan entre los u$s 14 y u$s 17, mientras que los precios más altos se registraron en Toronto, Tokio, París y Londres con precios que superan los u$s 30 en promedio para testaurantes con las mismas características.

En el rubro transporte, para los taxis, se tuvo en cuenta el precio de un viaje de 5 kilómetros de distancia. Buenos Aires está dentro de las diez ciudades más competitivas en esta categoría, con un costo de u$s 5,09. La ciudad más económica para realizar ese recorrido en taxi es Bogotá, en donde el valor del servicio es de u$s 1,20. Los destinos menos competitivos de la muestra son Londres, Tokio y Miami, con un costo superior a los u$s 18.

En la categoría espectáculos fueron contempladas obras musicales y/o teatrales comerciales que tuvieran lugar un sábado por la noche en zona déntrica turística, tomando el valor del ticket más económico verificandose comportamientos dispares.

En otros rubros como por ejemplo bienes e Indumentaria, la Ciudad de Buenos Aires está claramente fuera de los destinos más competitivos. Presenta precios que la tornan excesivamente cara en relación a las otras capitales de la región y del mundo, producto de los efectos que ha tenido la inflación sobre la canasta de bienes e indumentaria en el último tiempo.

El trabajo remarca la importancia de entender que el precio no es la única variable para analizar competitividad de una ciudad turística, sino que deben tenerse en cuenta cuestiones referidas fundamentalmente a la calidad de los servicios turísticos. Por esto es necesario dilucidar qué criterios son los adecuados para determinar realmente qué es ‘barato’ o ‘caro’, y así poder maximizar la experiencia de los viajeros.