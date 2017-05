Sindicalista Ávila cargó contra un diputado

El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut respondió ayer al líder de los camioneros de la provincia patagónica y diputado nacional por Chubut Somos Todos, Jorge Taboada, por no apoyar el acuerdo de productividad firmado el martes para todas las operaciones convencionales petroleras en Chubut.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Loma Ávila, se refirió en términos muy duros al poco apoyo recibido por parte de senadores y diputados para aminorar la actual coyuntura petrolera que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge.

"Es muy fácil ahora salir a dar su opinión, pero cuando fuimos a verlos, ¿qué hicieron para ayudarnos?", se preguntó el dirigente gremial.

El malestar de Ávila apunta al dirigente de Camioneros y diputado nacional, Jorge Taboada, quien ayer mantuvo una postura crítica y se mostró reticente al acuerdo firmado esta semana por Petroleros Privados y Jerárquicos a pesar de tener despidos en su gremio, ya que, por la baja de 16 equipos perforadores en Santa Cruz, también se verán afectados los trabajadores camioneros.

En este marco, Ávila señaló que "en Santa Cruz no hay ningún equipo laburando. En el norte de la provincia, en el estrecho de Magallanes, se va a firmar un acta para lo no convencional. Esta inversión se lo está llevando todo".