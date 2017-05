Gran demanda de arte argentino con obras de alta calidad y siete subastas en un mes

Abril marcó el comienzo de la actividad de remates de arte en Buenos Aires. Gran alegría nos dio el presentado por Bullrich, Gaona, Wernicke que nos recordó viejas épocas con grandes obras, dignas de museo, y que tuvieron varios oferentes y precios acordes a la calidad de lo ofrecido.

Hace 20 años, Carlos Lynch, un querido amigo, salió a comprar lo mejor que había en el mercado y ahora su sucesión lo envió a subasta, un Prilidiano Pueyrredón del año 1865 y titulado El Naranjero, tenía un buen tamaño 153 por 122 centímetros y además varias figuras y mucho colorido que no es normal en su obra (que suelen ser retratos de señores y señoras). Los u$s 236.000 pagados nos hablan del fuerte interés por aquellos artistas que son el origen de nuestro arte.

En nuestra opinión, no ha salido a venta porteña un Quinquela Martín de la calidad del ofrecido, curiosamente titulado Día de Sol pese a su cielo tormentoso, que fue expuesto en Europa por el artista en su gira triunfal de la década del veinte. Esta obra, de buen tamaño (130 por 140 centímetros) y de gran calidad, es de las mejores del genio boquense, buena compra de un gran coleccionista que abonó por ella u$s 207.000.

Las obras realizadas por Cesáreo Bernaldo de Quirós en Palma de Mallorca son las más coloridas del maestro entrerriano y solía pintarlas en el jardín de su colega uruguayo Pedro Blanes Viale. Unos veleros en la Bahía de Palma, con hortensias en primer plano, fueron pagadas correctos u$s 118.000.

Hace muchos años que no se ofrecen tres obras de esta calidad a la venta pública y los u$s 551.000 recaudados nos hablan de muy buenas compras y también de ventas que superaron lo que su anterior propietario había pagado por ellas en épocas del "uno a uno". Roldán ofreció un buen catálogo de ventas y logró u$s 114.000 por una obra de 1960 del recordado Rómulo Macció, grandes empastes y lindísimo tamaño vertical de 200 por 100 centímetros, buen precio para el período más buscado ya que es el comienzo de la neofiguración.

Muy lindo era el Pedro Figari, Chacarera que creo se vendió barato en u$s 57.000; los precios del uruguayo no arrancan en Buenos Aires y se pagan mejor sus obras en Montevideo y Nueva York. Extraordinarios los precios de venta de las obras de Sarah Grillo, triplicaron sus bases y llegaron a u$s 43.000. Un colorido y típico Luis Seoane, Campesina, duplicó su base y llegó a u$s 23.000. Su obra es muy cotizada en Galicia.

Como siempre es figura de los remates la obra del rosarino Adolfo Nigro en tres subastas, tres de sus obras superaron los u$s 18.000. En Arroyo apareció un atípico Víctor Cúnsolo de su primera época con desnudos y llegó a u$s 38.000. Barato se vendió un lindísimo Xul Solar, titulado Cine, que fue gran compra en tan sólo u$s 28.000. Precio récord para una maravilla de Luis Tessandori de su primera época con característica divisionistas que alcanzó los u$s 23.000.

En Martín Saráchaga se destacaban dos obras de Cesáreo Bernaldo de Quirós, una era un granero en Westport, Connecticut en invierno que se vendió en u$s 84.000 y también una paisanita, pintada en Paraná, Entre Ríos que llegó a los u$s 42.000. La casa Roca sorprendió con una obra bien tardía de Quinquela Martín, realizada cuando el artista tenía 80 años, la cual duplicó largamente su base y se vendió en u$s 53.000. Esta semana Juan Antonio Saráchaga realiza una subasta con obras "calidad museo" de Raúl Russo, Juan Del Prete, Fader, Quinquela, Xul Solar, Raquel Forner y Curatella Manes entre otros. Esperamos que tengan el éxito que merece el esfuerzo de lograr dichos lotes para la venta.