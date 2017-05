El Banco Central volvió a comprar divisas pero no logró hacer despegar al dólar

El dólar minorista subió 6 centavos hasta los $ 16,65 ayer, en un día agitado para el mercado cambiario. En la plaza mayorista, bancos públicos salieron a hacer compras que impulsaron la divisa hasta $ 15,42, pero la inyección de dólares de exportadores devolvió al precio de los grandes jugadores a $ 15,31 al cierre. Como el Banco Central (BCRA) compró u$s 100 millones a los bancos públicos, el mercado leyó la movida como una intervención indirecta.

El tipo de cambio se disparó en la apertura, cuando los bancos públicos se lanzaron a la compra. Esta práctica fue la misma que se vivió el miércoles; según se especula en la plaza porteña el objetivo es marcar un piso de $ 15,29.

Las subas de las primeras horas se trasladaron a las pizarras minoristas, donde el billete verde se encareció seis centavos hasta quedar a $ 15,65 para la venta. El recorte que se dio en el terreno mayorista no se replicó en el minorista.

"El dólar comenzó la jornada con un gap de casi 8 centavos de suba, y con operadores sensibilizados por la suba inesperada de ayer (por el miércoles). Se llegó a operar por encima de $ 15,42 y se mantuvo un par de minutos en esos niveles hasta que se estabilizó un par de centavos abajo, cerca de la media jornada, con fuertes ventas de exportadores, que aprovecharon la suba de la cotización", detalló Fernando Izzo, en su informe de ABC Mercado de Cambios.

Al respecto, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios indicó que la retirada de las órdenes de compra oficiales "aflojaron la tensión que impactaba en los precios y generaron una abrupta caída", un movimiento que llevó al dólar a $ 15,31, cerca de los niveles mínimos de la rueda.

En definitiva, la aparición de los agrodólares arrasaron con el precio. Quintana señaló que "el flujo de ingresos fue tan sostenido que la retirada de la banca pública volvió a desembocar en una caída de los precios casi simétrica a la suba inicial". De la misma manera, una fuente del mercado que pidió no ser identificada declaró: "En torno a $ 15,40 largan los dólares".

Cabe recordar que entre el lunes y el viernes pasado las ventas de los exportadores alcanzaron el mayor monto semanal en 8 meses: cerca de u$s 600 millones.

El total operado en el segmento de contado ascendió a u$s 663,693 millones, cuando el monto habitual es de u$s 400 millones diarios. En tanto, en el mercado de futuros se negociaron u$s 35 millones.

A futuro las perspectivas son las mismas. "Por el momento que el único factor que puede generar un cambio de tendencia que provoque una recuperación del tipo de cambio es la presencia cotidiana de los bancos oficiales con compras que absorban el exceso de oferta disponible", expresó Quintana en su informe diario. Por su parte, desde una mesa de dinero un operador sentenció: "La tendencia sigue siendo bajista. Acá el que hace ruido es el Central. Todo empezó hace dos semanas, cuando dijo que iba a comprar dólares para subir la relación de las reservas y el PBI".