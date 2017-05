Santiago Del Moro: "La Argentina tiene que salir adelante y espero resultados que aún no llegan"

Santiago Del Moro duerme tres horas pero nunca se queja. No sólo porque detesta a las personas quejosas sino porque además ama lo que hace. De lunes a viernes se levanta al alba para conducir a partir de las 6 El Club del Moro, en La 100, junto a Maju Lozano, Gonzalo Costa, Nacho Bulián, Marcela Tauro, Bebe Sanzo y Emiliano Raggi. Y por la noche, se pone el traje en América para hacer Intratables, el show político que lo consagró como conductor televisivo.

Del Moro dice que, por sobretodas las cosas, es un trabajador. "Cuido mucho mi trabajo y hago lo mismo que hacen miles de argentinos, que madrugan y vuelven a su casa a la noche. Es la única forma de salir adelante ante tanto problema", considera.

Eso sí, los fines de semana son para su familia, María, su mujer de toda la vida, y sus hijas.

En un mano a mano con 3Días, el conductor de Intratables vuelve a responderle a Cristina Kirchner luego de que la ex presidenta lo involucrara en "la cadena de la mentira". "Uno sabe quién es quién. Yo soy un buen tipo que hace las cosas bien y creo que la gente me conoce", aclara.

También opina sobre la situación del país. Dice que está expectante, que la grieta lo tiene harto y que no hay que buscar las soluciones afuera. "Nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros mismos", advierte.



¿Cómo ves la marcha de la economía?

-La verdad es que estoy expectante, muy preocupado con algunas cuestiones. La pobreza es una. Ese índice que no se puede bajar es el resultado de malas políticas que han tomado muchísimos gobiernos desde hace tiempo. Es una cuenta a saldar y estoy esperanzado en que eso cambie y que en un futuro cercano estemos mejor, porque realmente hay gente que la está pasando muy mal. Creo que es un momento para estar más unidos que nunca, para dejar todo tipo de egoísmo de lado. El país tiene que salir adelante y espero resultados que todavía no llegan.



¿Qué diferencias y similitudes notás entre el gobierno Macri y el de CFK?

-Las diferencias más marcadas están a la vista. Yo todo el tiempo intento tener una mirada superadora de la grieta. Me niego a caer en la grieta, es algo que no construye. Sé que hay gente que piensa y siente de una determinada manera y otra lo hace de forma radicalmente opuesta, pero creo que tenemos que estar mas allá de esta situación. Hay que resolver los problemas porque hay gente que está sufriendo.



¿Cómo te sentiste al verte involucrado en los zocalos de TV -que fueron truchados- que CFK llamo "la cadena de la mentira"?

-Yo no quiero polemizar, pero fue todo falso e inexistente y tuve que aclararlo en Twitter y en mi programa. Lo que publicó la ex presidenta estuvo mal. Ella habló de la cadena de la mentira y yo me limité a aclararle que no era así. Uno sabe quién es quién. Yo soy un buen tipo que hace las cosas bien y creo que la gente me conoce. Todo lo que tengo me lo he ganado trabajando, a la vista de todo el mundo. Quiero lo mejor para mi país y estoy cansado de esta cosa del blanco o negro.



¿Qué te pareció el encuentro del presidente Macri con Donald Trump?

-Son cuestiones diplomáticas. La foto es todo un gesto, pero para que eso se transforme en hechos va a pasar mucho tiempo. Siempre estamos esperando la ayuda de afuera. Y no va a llegar si nosotros no salimos primero. Nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros.



¿Creés que se va a resolver el conflicto docente?

-Este conflicto viene desde hace años. Mi mamá y mis tías fueron maestras y vengo escuchando el mismo reclamo salarial de toda la vida. Obviamente que esta vez se cuelan el año electoral y cuestiones que tienen que ver con la grieta. Pero es necesario que toda la clase dirigente se siente a elaborar un plan de educación a largo plazo. Basta de pensar en el chiquitaje. Hay que pensar en políticas de Estado. Por ahí es una utopía, porque la política es muy mezquina y todos van a la chicana o al rédito personal. Hasta ahora, a los políticos parece no importarles lo que pase con este país de acá a treinta años.



En cuanto al tema seguridad, ¿creés que se deberían endurecer más las penas?

-La Argentina está entre las naciones donde más se tributa y el Estado no nos devuelve nada. Vivimos con miedo, no hay rutas, no hay hospitales, no hay educación pública. Es decir, todo lo que pagamos no te vuelve en nada. Tributamos igual que países del primer mundo, donde ellos tienen todo y nosotros no tenemos nada. Y como si fuera poco, vivimos aterrados. Lo que sí me gusta es que se están sincerando muchos temas tabúes, como la depuración de la Policía o la necesidad de la democracia sindical. E Intratables ayudó mucho a exponerlo en el debate.



¿Creés en la justicia argentina?

-Quiero creer, pero no creo. La justicia que es lenta o mira para un solo lado no es justicia. Si la justicia funcionara como debería funcionar otro sería el país.



¿Cómo votamos los argentinos?

-Siempre terminamos tratando de que nos guste un candidato, pero no sé si alguien vota por pasión y convicción. Salvo los fanáticos, la mayoría vamos a votar con incertidumbre y siempre votamos al que creemos menos peor.

Su descargo contra CFK

"Sra @CFKArgentina le pido x favor más respeto cuando se dirige a mi persona. Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos", así comenzó el descargo de Del Moro contra la ex mandataria en su cuenta de Twitter y le aclaró: "No robo, amo a mis hijas, no amenazo, no tengo enemigos, no odio, me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Todo lo que tengo me lo gané trabajando, escucho y respeto noche a noche las convicciones de cada persona que pasa x mi programa".