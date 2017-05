La clave de la felicidad

El economista Martín Tetaz, autor del libro Lo que el dinero no puede pagar, explica a El Cronista que también hay otro marco dentro del cual se debe analizar el consumo de experiencias: "La economía de la felicidad ha demostrado, a través del estudios de encuestas, que pasado un umbral de clase media, las personas que tienen mayores ingresos no son necesariamente mas felices. Otros experimentos han confirmado que más bien la felicidad depende del modo en que se gaste el dinero; en particular gastar en otros en vez de en uno mismo, y consumir experiencias en vez de bienes materiales".

La oferta de firmas como Big Box para unir a la perfección estos últimos dos elementos remarcados por Tetaz: la empresa vende regalos no tradicionales. Su slogan es "regalá la posibilidad de crear recuerdos". Puede ser un salto en paracaídas en lugar de una camisa, un viaje en globo en lugar de esa cartera de lujo".

Para Tetaz, "la clave parece ser que las experiencias pueden ser editadas en el recuerdo del consumidor, creando una especie de efecto rosado y además son mas significativas en el recuerdo, persistiendo por lo tanto su efecto positivo en la felicidad".

Marcelo Barrios, experto en marketing de la experiencia y profesor del MBA de la Universidad San Andrés, le pone nombre propio a la oferta de experiencias: "Considero que la más emblemática es Disney por su continuidad en el tiempo. Es muy difícil pensar que quien haya visitado alguno de los parques de Disney pueda decir que no haya vivido una situación que será memorable en el tiempo. Otros casos emblemáticos son Circo Du Soleil y Starbucks". Asociada a la experiencia que ofrece Starbucks en sus locales, asoma la apuesta de Nespresso que le dio una vuelta de tuerca al consumo de café en el hogar. "Nuestra posición de referente de mercado está impulsada por la Trilogía Nespresso (café, máquinas, servicios), una combinación sin precedentes de tres pilares de excelencia, que permiten completar un ritual del café que comienza en el grano y termina en la taza", completa Romina Fontana, Marketing Manager de la firma.