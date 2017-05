Cartasegna rechazó que lo haya “entregado” su custodia y aseguró: “Estaba muy planeado”

El fiscal Fernando Cartasegna rechazó hoy que su custodia lo haya “entregado” a quienes lo atacaron en su despacho y evaluó que “lo que se hizo estaba muy planeado”.

“Esto no se pudo prever de ninguna manera, yo estaba custodiado. No se trató de una entrega. No había forma de que me pasara algo”, afirmó Cartasegna.

En declaraciones a Radio El Mundo, el fiscal confirmó que recibió el alta médica y que se encuentra en su casa y explicó: “Si las cosas son como yo las recuerdo, todos se dará n cuenta que lo que se hizo estaba muy planeado”.

“Tengo gente alrededor y pongo las manos en el fuego por ellos, es gente que sufre por mí”, puntualizó el fiscal quien dijo que no está en condiciones de “reconstruir lo que pasó”.

El fiscal encargado de una investigación colateral al caso de los comisarios bonaerenses acusados de recibir coimas, fue dado de alta esta mañana del Hospital Italiano de La Plata tras haber sido golpeado, maniatado y encerrado ayer en su despacho por una persona que, antes de huir, dejó escrita en el piso con azúcar la palabra ‘Nisman‘.

“Quiero llevarle tranquilidad a la gente que me quiere, estoy bien, un poco lento para hablar, pero estoy bien”, expresó el funcionario, que, si bien recibió el alta médica esta mañana del Hospital Italiano de La Plata, continuaba con medicación.

Aseguró que si las cosas son como las recuerda, “todos se darán cuenta que lo que se hizo estaba muy planeado”.



“No puedo contar (mucho), me pidió la fiscal (Ana Medina) que tenga mucha prudencia, por cómo fue el hecho. No entiendo bien qué me pasó. Fue bastante fuerte, es cuestión de que lo investiguen”, dijo el funcionario.

Según el parte médico del centro asistencial, el fiscal “evolucionó favorablemente del cuadro que motivara su ingreso al Hospital” y “los estudios complementarios efectuados fueron normales”.

Cartasegna recibió el alta médica a las 7,45 y “se retiró por sus propios medios y acompañado por familiares”, de acuerdo a la información difundida esta mañana por el Hospital Italiano de La Plata, con la firma de su director, Roberto Martínez.

Ayer, Cartasegna fue encontrado en su despacho semi inconsciente con las manos atadas con cinta de embalar, los pies maniatados con el hilo que se usa para atar las carpetas de las causas judiciales y un cable de computadora rodeándole el cuello.

El ataque al titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 de Delitos conexos con Trata de Personas y Pedofilia del Departamento Judicial de La Plata se conoció alrededor de las 17 de ayer, cuando una colaboradora notó que sonaba el teléfono de la oficina y el funcionario no lo atendía, dijeron fuentes allegadas al caso.



El último sábado, alrededor de las 6.30, cuando Cartasegna regresaba de un operativo, dos hombres y una mujer lo abordaron cuando estaba por bajar de su automóvil, en el centro de La Plata.



Entonces le pegaron, lo amenazaron de muerte y le dijeron que lo iban a convertir “en el nuevo Nisman”, en alusión al fiscal federal del caso AMIA hallado muerto con un balazo en la cabeza en enero de 2015, después de denunciar a la ex presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de los iraníes que ejecutaron ese atentado.