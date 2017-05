Lousteau, sobre Santilli: "Fue un error grosero ubicarme fuera de Cambiemos"

El ex embajador en Estados Unidos Martín Lousteau apuntó contra el vice jefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, al considerar que es un “error conceptual grosero” no considerarlo parte de Cambiemos y dijo que no lo pueden vetar como candidato.



“¿Haber sido embajador no significa ser parte de Cambiemos? En la Legislatura, nuestro bloque es el que más le votó los proyectos. No quieren hacer las PASO y es romper la regla fundacional de Cambiemos”, insistió Lousteau.



Luego de que Santilli asegurara que no puede competir en las PASO porque “no pertenece a Cambiemos”, el líder de ECO, que es apoyado por la UCR porteña, dijo que es un “error conceptual grosero‘ del vicejefe de Gobierno porque a ‘Cambiemos lo integran partidos, no personas”.



“El acuerdo dice que se pueden presentar extrapartidarios y una persona no puede vetar a un candidato”, argumentó.



Además, razonó que “si vuelvo en 2019 soy Cambiemos, pero si lo hago en 2017 no estoy en Cambiemos. ¿En el medio, qué pasa? ¿Cambio mi manera de pensar? ¿Es una suerte de contrato a plazo estar en Cambiemos o no?”, cuestionó el ex embajador en diálogo con eTN.



Asimismo, aseguró que “van a haber ministros que van a renunciar a sus cargos para competir”, y expresó: “¿Ellos pueden renunciar al cargo ejecutivo y yo no? Yo vengo para fortalecer Cambiemos”, aclaró.