El PRO dice que Lousteau "se fue del equipo" del Presidente y le niega la interna

Los partidos integrantes de la coalición Cambiemos a nivel nacional –con excepción del radicalismo– ratificaron que la propuesta electoral de este año para la Ciudad será encabezada por Elisa Carrió y aclararon que no concederán una interna al ex embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, porque "no fue ni es parte de Cambiemos".

La conducción partidaria salió a responder así al insistente pedido del economista, líder de ECO, que en varios medios de comunicación exigió una PASO con el oficialismo porteño. Sin embargo, los partidos integrantes de Unión–PRO y la Coalición Cívica aseguraron que Lousteau está afuera tras "su decisión de irse del equipo que lidera el Presidente Macri a nivel nacional y el posicionamiento como opositor de su bloque legislativo porteño".

En respuesta, la legisladora Natalia Fidel (ECO–Sumá +) exhibió una lista de 54 proyectos presentados por el PRO en el último período legislativo, de los cuales su bloque votó a favor en 37 ocasiones, se abstuvo en ocho oportunidades y votó nueve en contra.

Antes de regresar a Washington para culminar su mudanza, Lousteau reunió a los cuadros políticos y técnicos de su espacio en un desayuno para evaluar la estrategia a seguir. Hasta el 14 de junio, cuando culmine el tiempo para la presentación de las alianzas electorales, ECO insistirá en su propuesta al PRO "para cumplir la ley de internas".

De no llegar a un acuerdo, el espacio del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estaría impedido de presentarse en la boleta con el sello Cambiemos, aunque podría intentar torcer el destino si lleva el caso ante María Romilda Servini de Cubría, a cargo del Juzgado Federal N º 1 de la Ciudad.

Lousteau se reinstalará en Buenos Aires el 19 de mayo, decidido a continuar con su estrategia de presión para forzar una interna con Carrió. Si no, continuará adelante con su alianza de radicales porteños, socialistas e independientes.