Macri zanja en Yacyretá la disputa con Paraguay y se asegura más energía

El presidente Macri se verá hoy en Ayolas con su par del Paraguay, Horacio Cartes, para sellar un acuerdo histórico de cara al reordenamiento económico–financiero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), lo que permitirá zanjar una disputa que enturbió durante años la relación bilateral y, de ese modo, avanzar en obras de infraestructura para aumentar la capacidad energética.

Luego de verse las caras en marzo, Macri y Cartes mandataron a sus funcionarios para renegociar las bases económico–financieras contenidas en el Anexo C del tratado que en 1974 dio origen a la EBY, y las deudas cruzadas acumuladas en la compañía binacional.

La Argentina reclamaba a la EBY u$s 17.259 millones por la construcción de la represa, incluyendo u$s 9.990 millones en intereses devengados desde 1992, cuando el país financió la construcción de la represa. El Paraguay, en tanto, se resistía a pagar ese monto y argumentaba que el capital nacional no había sido entregado en concepto de crédito, sino como aporte, lo que hacía caer por tierra los incrementos punitorios.

Luego de intensas reuniones que tuvieron lugar en las oficinas de la EBY en Puerto Madero, la Argentina aceptó condonar la deuda de u$s 9.990 millones por intereses y cobrará los saldos adeudados en un plazo de repago a 20 años, con diez años de gracia. Deduciendo la deuda de la Argentina por compras de energía, el rojo restante contra el país es de u$s 4.084 millones.

La renegociación del Anexo C del Tratado de Yacyretá garantiza el suministro de energía para los próximos años y las inversiones necesarias para construir la central de Aña Cuá, con tres turbinas que permitirán generar 1.760 gigawatts al año.

Con una capacidad de generación cercana a los 20.000 gigawatts por año, Yacyretá es el principal generador de electricidad del país y explica el 13% de la matriz nacional. El 87% de la energía producida en esta represa va a la Argentina, mientras que el 13% restante va a territorio paraguayo.