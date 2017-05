CNN y New York Times se benefician del agitado arranque de Trump

CNN y el New York Times se encuentran entre los blancos favoritos del presidente Donald Trump cuando critica a la industria de los medios de comunicación y se burla de las noticias falsas. Pero el agitado arranque de la presidencia de Trump ha sido una bendición para esos canales y medios, que registraron ratings récord y observaron un crecimiento de las suscripciones en los primeros tres meses de este año.

Los sólidos resultados del primer trimestre informados ayer por la controlante de la CNN, Time Warner, y por The New York Times Company sugieren que el mayor interés proveniente de las elecciones presidenciales de 2016 no disminuyó desde que Trump asumió el poder.

"El exacerbado clima político sigue beneficiando a CNN", dijo John Martin, director de Turner, la división de cable de Time Warner. Dijo que la demanda de publicidad para las noticias "sigue siendo increíblemente, increíblemente fuerte" en el segundo trimestre.

La audiencia diaria total de CNN creció 21% entre los norteamericanos entre 25 y 54 años, convirtiéndose para el canal en el trimestre más visto en 14 años. CNN, junto con sus rivales Fox News y MSNBC, registraron ratings récord el año pasado debido a que los televidentes parecían seguir a toda hora la cobertura electoral.

El interés en la política impulsó activos de Time Warner más allá de CNN. En el canal de cable premium HBO, el programa humorístico de noticias Last Week Tonight with John Oliver está teniendo su temporada más vista y la audiencia de Real Time with Bill Maher creció 22%, contó Jeff Bewkes, CEO de Time Warner. En la cadena TBS de Turner, la comediante Samantha Bee casi duplicó la cantidad de gente que mira su programa cargado de política desde su debut el año pasado.

Los buenos números gracias a Trump también se extendieron a 2017 en el New York Times, que tiene 308.000 nuevos abonados sólo digitales en los primeros tres meses del año, el mayor crecimiento trimestral desde que el diario implementó su sistema de suscriptores online en 2011. Las suscripciones a noticias digitales llegaron a casi 2 millones, y el diario ahora tiene un total de más de 3 millones entre suscriptores online y a la edición impresa.

Mark Thompson, CEO de NYT, describió como "increíble" el impulso que tomó la suscripción online. Agregó: "El ciclo de noticias extraordinariamente intenso... es el único factor importante que provocó la escala de los resultados que hemos visto en los últimos trimestres".

Sin embargo, la compañía advirtió que el crecimiento de la circulación digital probablemente sea inferior en el segundo período después de los fuertes incrementos registrados en los meses post elecciones.

Pese a su solidez digital, el NYT todavía está lidiando con la caída de la publicidad impresa que abarca a toda la industria y que hizo descender 7% las ventas de avisos. Los ingresos totales subieron 5% a u$s 399 millones, más de lo previsto. La compañía logró una ganancia neta de u$s 13,2 millones tras registrar el año pasado una pérdida de u$s 13,6 millones. Sin incluir esas partidas, las ganancias por acción de 11 centavos superan las expectativas de Wall Street, que preveían 7 centavos.

En la división Turner de Time Warner, la solidez de CNN ayudó a que subieran 6% los ingresos a u$s 3100 millones, si bien la recaudación por publicidad en los canales bajó 2%.

Los mayores ingresos de Turner se compensaron con el incremento de los gastos de programación, principalmente debido a su acuerdo con la Asociación Nacional de Básquet. La ganancia operativa cayó 6% a u$s 1200 millones.

En términos generales, Time Warner superó las expectativas de Wall Street en el primer trimestre gracias al sólido desempeño de HBO y del estudio cinematográfico Warner Bros, ambos reportando mayores ingresos y ganancias operativas.

Excluyendo algunas partidas, entre ellas los costos vinculados a su fusión pendiente con AT&T, sus ganancias por acción ajustadas de u$s 1,66 superaron las estimaciones de los analistas, que preveían u$s 1,45.

Los ingresos subieron 6% a u$s 7700 millones, comparado con los u$s 7300 millones hace un año, más de los u$s 7660 estimados.