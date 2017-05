Sturzenegger íntimo: el 17% permite anclar la expectativa de inflación anual

"Estamos recién al principio: es un poco prematuro declarar la muerte del paciente cuando tiene un poco de fiebre", dice una alta fuente del Banco Central cuando se le pregunta si llegarán a la meta del 17% de inflación prevista para este año, aunque admite que "la inflación es un monstruo difícil de domar".

"Es pronto para afirmar que la inflación será más alta. De ninguna manera vamos a cambiar la meta del 17% cuando todavía ni siquiera sabemos cuánto fue la inflación de abril, por lo que es prematuro hablar de la imposibilidad de cumplir las metas. Tenemos la intención de alcanzarla. Es difícil, no es fácil, pero todavía hay mucho trabajo por hacer", sostienen en las más altas esferas de Reconquista 266.

Ahora, con la segunda tanda de aumentos de tarifas que se viene a partir de fin de octubre, luego de las elecciones legislativas, ¿no se producirá otro impacto en la inflación? "No hay nada no previsto, no es algo novedoso para nosotros, ya lo sabíamos. Es más: durante el primer semestre tuvimos un costo extra al tomar el IPC de AMBA, que cubre sólo el 40% del territorio, pero fue mayor que en el resto del país. Por eso desde junio tomaremos el IPC nacional y ahí vamos a poder medir las cosas como corresponden", recalcan.

¿No fue un error haber puesto una meta del 17%, no se arrepiente hoy de eso ‘Sturze’? ¿No sería mejor haber puesto la meta en 22%? No, porque la premisa fue anclar expectativas.

"Si hubiésemos puesto la meta en el 22%, ¿de cuánto hubieran sido los aumentos salariales y cuál hubiera sido la suba de precios? Lógicamente, mucho mayores", responden. Por otra parte, si hoy cambiaran las metas del 17% por un número mayor, la autoridad monetaria perdería credibilidad y se generaría una mayor expectativa de inflación. De hecho, cuando el Banco Central de Brasil cambió su meta de inflación por una más alta no le fue del todo bien. Por eso se puso la franja de entre 12 y 17% para este año, del 8 al 12% para el 2018 y del 5% para el 2019, en este caso, con un margen de error de más menos el 1,5%.

Impuesto inflacionario

El presidente del BCRA está convencido de que la inflación es un impuesto que recae sobre los más pobres, que no tienen forma de ahorrar. Por lo tanto, cuanto mayor es la inflación, mayor es el impuesto que se le cobra a los sectores más desprotegidos.

De hecho, sostienen que los precios pierden poder por la inflación y se tornan más volátiles. De ahí que una de las formas de proteger el salario es comprar antes en el supermercado. Si una familia dispone de 100 en dinero al inicio del año y el índice de precios de ese momento es 10, puede adquirir entonces la cantidad de 10 bienes. Si durante el año se registra una inflación del 25%, el índice de precios al final del período sería de 12,5, y la cantidad de bienes que se podrían adquirir con esas tenencias de dinero bajaría a 8. Así, la tasa del impuesto sería del 20% y el impuesto sería equivalente a dos bienes.

No caben dudas de que el impacto del impuesto inflacionario es regresivo: los hogares de menores recursos tienen pérdidas de capital por la inflación que, como proporción del ingreso, son entre 2 y 4,7 veces más grandes que las de los hogares de mayores recursos. De ahí que la inflación baja y estable promueve una mayor equidad en la distribución del ingreso.

¿Qué pasará con el dólar? Sturzenegger tiene previsto hacer una flotación lo más limpia posible. De hecho hasta ahora sólo intervinieron en dos ocasiones: una por la apreciación del peso y otra por la depreciación. Si bien el Central se reserva el derecho de intervenir, la intención es que sea un libre flujo de capitales, pues no tienen intención de determinar el tipo de cambio real.